به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معرفی مجموعه «پازل شعر امروز» صبح امروز سه‌‌شنبه 3 اردیبهشت با حضور علیرضا اسدی مدیر نشر نیماژ، سیداحمد حسینی مدیر اجرایی نشر نیماژ و عباس کریمی کارشناس ادبی و رسانه‌ای این ناشر در دفتر نشر نیماژ برگزار شد.

حسینی در ابتدای این برنامه گفت: آغاز کار نشر نیماژ، نیمه دوم بهمن ماه سال 91 بود. آن زمان به همراه آقای اسدی، امید صباغ نو و رسول یونان در کتابفروشی خانه شاعران بودیم. آن‌جا بود که به این نتیجه رسیدیم که نشری به نام نیماژ تاسیس کنیم که نامش ترکیبی از نیما و ایماژ است و علاوه بر آوانگارد بودنش، توجهش به نیما به عنوان پدر شعر جدید و ایماژ، مورد تاکید باشد. بنابراین سعی کردیم با انتخاب این نام، تا حدودی اهدافی را که در نظر داشتیم، مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: کار را به صورت حرفه‌ای آغاز کردیم و تقریبا همکاری با 20 شاعر را در نظر داشتیم. با این افراد مذاکره کرده و بعد از تبیین اهداف نشر برای آن‌ها، قراردادها با آن‌ها بسته شد. ما تا چند هفته پیش به صورت چراغ خاموش حرکت کردیم و خبری به مطبوعات و رسانه‌ها ندادیم. بعد از اعلام وجود مطبوعاتی و رسانه‌ای نشر نیماژ، 100 مجموعه به صورت حضوری یا با پست الکترونیکی برایمان ارسال شد.

این شاعر در ادامه گفت: طریقه کار به این صورت بود که این 100 کتاب مورد کارشناسی قرار گرفتند. هر مجموعه را 5 کارشناس بررسی کردند که یکی از این کارشناسان من بودم و 4 کارشناس دیگر همه از شاعران و افراد دارای کتاب هستند. به این ترتیب از 100 کتابی که در این مدت به دستمان رسید، 15 عنوان انتخاب شدند که کارهای چاپی‌شان انجام شده و در نمایشگاه عرضه خواهند شد. تا این لحظه 28 عنوان از مجموعه پازل شعر امروز به چاپ رسیده و امروز نیز 5 عنوان دیگر چاپخانه را ترک خواهند کرد.

مدیر اجرایی نشر نیماژ گفت: من شاعر بوده‌ام و از دو سال پیش است که تجربه کار کارشناسی ادبی یک ناشر را کسب کرده‌ام و با سختی‌های این کار بیشتر آشنا شده‌ام. به این ترتیب در پروسه انتشار کتاب‌های پازل شعر امروز، تمام تلاش و انرژی خود را متمرکز کردیم تا کتاب‌ها در بازه کمتر یک ماه و نیم به چاپ رسیدند. هرکدام از دوستان شاعری که کتابشان چاپ می‌شود، در واقع پازلی از شعر امروز فارسی هستند. در این یک ماه و نیم 70 درصد از کتاب‌های این مجموعه مجوز چاپ گرفته‌اند و چند عنوان در ارشاد در انتظار مجوز چاپ‌اند. باقی‌مانده کتاب‌ها نیز این روزها از زیر تیغ صحافی بیرون خواهند آمد.

شاعر مجموعه «سارائیسم» گفت: طی 10 روز گذشته یک فراخوان داشتیم و از همه شاعران دعوت کردیم اگر مجموعه شعر مستقلی دارند، برای نیماژ ارسال کنند تا در مجموعه پازل شعر امروز به چاپ برسد. بعد از این فراخوان، 186 مجموعه به پست الکترونیک ایماژ، ارسال شد که قرار است مورد کارشناسی قرار بگیرند. برای بعد از نمایشگاه کتاب تهران هم بنا داریم مجموعه‌های صوتی شعر را با صدای شاعرشان منتشر کنیم. در این زمینه با شاعرانی مذاکراتی داشته‌ایم که بعد از عقد قراداد با آن‌ها، اسامی‌شان را اعلام خواهیم کرد. همچنین قرار است تحت نام «بعد از نیما» از شاعران مجموعه‌های مستقل‌‌شان و گزیده‌هایشان را به چاپ برسانیم.

حسینی همچنین گفت: در تیرماه امسال اولین جایزه ادبی نیماژ را برگزار خواهیم کرد که با داوری اساتید شعر کشور همراه خواهد بود. در این جایزه هم سعی خواهیم کرد از دغدغه‌های تک‌سویه برخی جشنواره‌ها پرهیز داشته باشیم. یعنی دارای خط‌ کشی و قدر مطلق نیستیم بلکه به کیفیت کار نگاه خواهیم کرد. به عبارت دیگر در بررسی آثار این جایزه، اسم شاعر را خط می‌زنیم و فقط به خود شعر جایزه خواهیم داد.

وی گفت: تصمیم داریم علاوه بر انتشار مجموعه پازل شعر امروز، یک بسته ترجمه شعر هم به چاپ برسانیم. به علاوه ترجمه داستان‌هایی از نویسندگان بزرگی چون همینگوی، سلینجر، مارکز، ساراماگو و اشمیت را هم از مترجمان خوب کشور در دست داریم که قرار است برای چاپشان تصمیم بگیریم. همچنین قرار است روی ژانر داستانی از نویسندگان ایرانی نیز کار کنیم. در کل قرار است طبق برنامه، تا پایان امسال 200 عنوان به چاپ برسانیم؛ یعنی هر فصل 50 عنوان. این برنامه هر ساله ما خواهد بود که هر سال 200 عنوان چاپ کنیم.

حسینی در بخش دیگری از این نشست، درباره کتاب‌های مجموعه پازل شعر امروز گفت: برای هر کتابمان 300 هزار تومان بیشتر از هزینه‌ عرف، هزینه کردیم. قطع کتاب‌های مجموعه هم در واقع یک قطع به اصطلاح نامتعارف هستند و کتاب‌هایی با قطع 20 در 14 هستند. شاید جالب باشد که برای استفاده از این قطع، با پزشک‌های مختلف مشاوره کردیم که مثلا آیا یک نوجوان می‌تواند کتابی با این قطع را راحت در دستانش بگیرد یا نه.

در ادامه عباس کریمی با اشاره به مشکلات نشر شعر در کشور گفت: چاپ کردن کتاب شعر در ایران، مشکلات زیادی دارد. در واقع عکس این مطلب که می‌گویند کتاب شعر در ایران مخاطب ندارد، صحیح است. کتاب اگر خوب باشد، مخاطب خود را پیدا خواهد کرد. مشکل این است که بسیاری از کتاب‌هایی که طی 15 سال اخیر به عنوان مجموعه شعر چاپ شده‌اند، شعر نیستند. کار ارشاد در زمینه مجوز دادن بسیار سخت است. دوستان ممیز باید 50 هزار عنوان را در طول سال بررسی کرده و مجوز بدهند، اما این سختی کار باعث شده که دوستانمان فقط به ممیزی اخلاقی و شرعی توجه داشته باشند و از قوت ساختاری و معنایی شعرها غافل باشند. این جاست که نقش ناشر پررنگ و بااهمیت می‌شود. یعنی ناشر باید قبل از این کتاب را برای ارشاد بفرستد، خود باید اثر را از نظر معنایی و ساختاری ممیزی کند.

این شاعر گفت:‌ دغدغه اول نشر نیماژ فرهنگی است و بازگشت سرمایه که باید هم وجود داشته باشد، در اولویت دوم قرار دارد. در مجموعه پازل شعر امروز، سعی شده کار شسته و رفته‌ای از شاعران خوب کشور ارائه شود. در این مجموعه با برخی از شاعران باسابقه کشور که از پیش از انقلاب فعالیت داشتند هم همکاری خواهیم داشت. در این زمینه با شاعرانی چون محمدشمس لنگرودی و محمد سلمانی قرارداد امضا کرده‌ایم.

کارشناس ادبی و رسانه‌ای نشر نیماژ در بخش دیگری از سخنانش گفت: به نظرم در موقعیتی قرار داریم که شاعر و ناشر باید انقلابی به وجود آورند و خودشان کارها را کارشناسی کنند؛ قبل از این که اصلا کار به ارشاد برود. بعد از این فرایند است که باید ممیزی انجام شود و البته ممیزی مفید است. امروز صاحب‌نظران معتقدند ممیزی‌ها سلیقه‌ای است یا کلمه‌ای است یعنی کلمات به صورت رندوم و اتفاقی بررسی می‌شود. در مورد کتاب‌های پازل شعر امروز هم باید اشاره کنم که تنها چند مورد آن‌ها اصلاحیه خوردند.

وی گفت: در انتخاب کتاب‌هایی که برای انتشار در پازل شعر امروز در نظرشان گرفتیم، حدیث امام علی(ع) در نظر داشتیم که توجه نکن چه کسی، حرف می‌زند بلکه توجه کن ببین چه می‌گوید. این توجه به نفس شعر هم در 3 اولویت ساختاری، محتوایی و به درد بخور بودن در نظر گرفته شد. منظور از اولویت سوم یعنی به درد بخور بودن هم این است که نخواستیم مجموعه‌هایی چاپ کنیم که فقط اسم کسی رویشان باشد و داخلشان اشعار غیراخلاقی، خنثی یا بی‌کاربرد باشد. به این ترتیب مجموعه‌ای که تا به حال جمع شده است، متشکل از قالب‌ها و موضوعات مختلف است.

کریمی همچنین گفت: مراسم رونمایی از 20 عنوان اول مجموعه پازل شعر امروز هم به زودی با حضور سرایندگانشان برگزار خواهد شد که جزئیاتش متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسدی نیز در این برنامه گفت: ما فعالیت جدی‌مان را به صورت جدی از بهمن ماه سال پیش آغاز کردیم و در نمایشگاه کتاب تهران، 45 عنوان را به صورت قطعی عرضه خواهیم کرد. یکی از افتخارات ما این است که با شاعرانی که شعر قوی دارند، ولی حمایتی از آن‌ها صورت نگرفته، کار می‌کنیم. یکی از مسائلی که برایمان مهم بوده، این است که در سال تولید ملی کارمان را آغاز کردیم و معتقدیم تولید ملی، منحصر به صنعت نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های فرهنگی هم مهم است.

این مدیر نشر گفت: یکی از انگیزه‌هایمان این بوده که خدمتی در حوزه‌ای که رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند، کرده باشیم. چون ایشان خودشان شاعر هستند و در زمینه نشر هم با دغدغه‌هایشان آشناییم. از وزارت ارشاد هم تشکر می‌کنیم چون در روند اعطای مجوز چاپ همکاری کردند و باعث پیش افتادن برنامه‌های چاپ کتاب‌های مجموعه شدند. البته کتاب‌ها مشکلی نداشتند و چند مورد مشروطی داشتیم که با اعمال اصلاحیه، مشکلشان حل شد. اما همان‌طور که اشاره شد ما یک شورای بررسی برای کارشناسی روی کتاب‌ها داریم که یک اعمال ممیزی محتوایی روی کیفیت کتاب‌ها، قبل از رفتن به ارشاد انجام می‌دهند.