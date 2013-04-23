ناصر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بیش از 300 نفر از فرهنگیان که در سطح ناحیه و استان به عنوان معلم نمونه انتخاب شده اند تجلیل خواهند شد.
وی گفت: 2 همایش با حضور معلمان نمونه استانی با حضور مسئولان استانی برگزار می شود که در آن همایش از معلمان نمونه تجلیل خواهد شد.
معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش قم بیان کرد: در روز 12 اردیبهشتماه در سالروز شهادت استاد مطهری برنامه ویژهای در حرم مطهر برگزار میشود که نزدیک به 2 هزار نفر از فرهنگیان و دانش آموزان در آن همایش حضور مییابند و هدف از این همایش تجلیل از مقام استاد مطهری است.
وی ادامه داد: در این مراسم یکی از مقامات کشوری و مدیرکل آموزش و پرورش سخنرانی میکنند و بعد از اجرای مراسم سرود 313 نفره دانش آموزان در مقام معلم برگزار میشود و دسته گلی از سوی دانش آموزان بر مزار استاد مطهری تقدیم شده و مزار استاد گلباران خواهد شد.
حمزهای بیان کرد: از دیگر برنامههای آموزش و پرورش برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع تعلیم و تربیت اسلامی است که در میان معلمان استان برگزار میشود.
وی گفت: در تمامی مدارس استان قم مراسم بزرگداشت مقام معلم برگزار میشود که ابتکار عمل در این خصوص به مدارس واگذار شده است و توصیه اکید شده است که مشارکت دانش آموزان در تجلیل معنوی از معلمان صورت گیرد.
معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش قم بیان کرد: از دیگر برنامه های هفته معلم این است که دانش آموزان به صورت گروهی وارد حرم مطهر شده و ضمن زیارت، مزار شهید مطهری را گلباران می کنند.
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