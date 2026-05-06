به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد عصر چهارشنبه در همایش تجلیل از معلمان نمونه شهرستانی و استانی بهشهر با اشاره به شرایط دشوار کشور گفت که آموزش و پرورش در کنار هم ایستاده و هفته معلم امسال متفاوت است.

وی معلمان را شهدای واقعی دانست و تأکید کرد که عدالت آموزشی، کیفیت بخشی تحصیلی و توجه به معیشت فرهنگیان از اولویت‌های آموزش و پرورش استان است.

کلبادی‌نژاد همچنین خبر داد که بیمه تکمیلی معلمان با تمام بیمارستان‌ها نهایی شده و افزود نگاه بلند به جایگاه معلم مهم‌ترین راهکار تعالی این قشر است.

غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، شهدا را پرورش‌یافته تفکر شهید مطهری دانست و بر ضرورت ترویج آثار شهید مطهری در میان نسل جوان تأکید کرد.

وی همچنین به اهمیت بهسازی مدارس و حمایت از پروژه‌های آموزشی شهرستان اشاره کرد.

فرماندار شهرستان بهشهر، محمدحامدی، معلمان را سرمایه‌های اجتماعی دانست و گفت: توسعه آموزش و پرورش موتور توسعه کشور است و تربیت و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان باید در کنار تعلیم مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهشهر، محمدیان، با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در مدارس اظهار داشت که حضور فعال فرهنگیان و دانش‌آموزان در اجتماعات بیانگر نقش محوری آنان در توسعه فرهنگ و آموزش است.

وی از برگزاری طرح توانمندسازی فرهنگیان، وبینارهای مشاوره و روانشناسی و جشن تکلیف دانش‌آموزان خبر داد و افزود: هدف آموزش و پرورش رساندن فرزندان به آینده‌ای روشن و ساخت ایرانی یگانه در جهان است.

همایش با تجلیل از معلمان نمونه شهرستانی و استانی و تقدیر از تلاش‌های فرهنگیان به پایان رسید.