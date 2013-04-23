هشت هزار و 738نفر در انتخابات شوراهای اسلامی هرمزگان ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن زمان ثبت نام کاندیداهای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموع هشت هزار و 738 نفر برای شرکت در رقابت های انتخاباتی نام نویسی کردند.

از این تعداد هفت هزار و 816نفر داوطلب حضور در شوراهای روستایی و 940 نفر خواهان راه یابی به شوراهای شهری هستند. از مجموع ثبت نام کنندگان سه هزار و 698نفر به عنوان اعضای اصلی و 2هزار و 437نفر نیز به عنوان عضو علی البدل به شوراها راه می یابند.

جوان ترین فرد ثبت نام کننده 25ساله و مسن ترین آنها 80ساله بوده اند و تعداد داوطلبان نیز در مجموع 40درصد بیش از دوره گذشته بوده است.

بیشترین افزایش در شهرستان سیریک با 97 درصد و کمترین افزایش نیز مربوط به شهرستان حاجی آباد با هفت درصد بوده است.