سعيد فتحي سرمربي تيم بسكتبال پيكان تهران شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" درجلسه كميته فني تيم بسكتبال پيكان كه صبح امروزبمدت سه ساعت درمحل اين باشگاه برگزارشد. فتحي بطوررسمي به اين باشگاه پيوست.

سه مربي ايراني ويك مربي صربستان ومونته نگرو كه سابقه مربيگري دررقابتهاي بسكتبال حرفه اي آمريكا (NBA) را دارد، از گزينه هاي مربيگري تيم بسكتبال پيكان بودند. سعيد فتحي داراي مدرك فوق ليسانس معماري ازدانشگاه تهران است كه سابقه حضوردرتيم ملي بسكتبال ومربيگري تيمهاي جوانان، اميد وبزرگسالان ايران را دارد. وي 47 سال سن دارد و پيش ازاين مربي تيمهاي باشگاهي تلاش وپيكان تهران بوده است.

فتحي درسالهاي 82-1381 مربيگري تيم بسكتبال پيكان تهران را برعهده داشت وسال گذشته نيزمشاورمديرعامل باشگاه پيكان بود.

فتحي با ابرازخرسندي ازحضوردوباره درباشگاه پيكان گفت: فهرست بازيكنان اين تيم روزپنجشنبه اعلام وتمرينات آماده سازي نيز ازروزشنبه آينده آغازخواهد شد.

وي با بيان اينكه شناخت خوبي ازوضعيت تيم بسكتبال پيكان تهران دارد، افزود: اين تيم با دراختيارداشتن امكانات و بازيكنان صاحب نام، پتانسيل قهرماني درليگ برترايران را دارد و اميدوارم تيم پيكان فصل آينده برسكوي نخست اين مسابقات تكيه زند.