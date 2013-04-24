اعلام وقوع حادثه از سوي مشتركين گاز به شركتهاي بيمه حداكثر 10 روز تعيين شد

غلامعلي صيادي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعلام وقوع حادثه از سوي مشتركين گاز به شركتهاي بيمه حداكثر 10 روز تعيين شده است بنابراين هرگونه حادثه اي كه ناشي از گاز طبيعي براي مشتركين گاز طبيعي بوجود مي آيد اعم از انفجار،آتش سوزي،گازگرفتگي منجر به مسموميت و مرگ در شهرها با تلفن 194 و در روستاها به گازبان همان روستا سريعاً بايد اطلاع داده شود تا مقدمات لازم جهت معرفي به بيمه صورت پذيرد.

وی با تاکید بر اینکه این بیمه حوادث ادامه طرح ملي بيمه مشتركين گاز طبيعي طي سالجاري در سطح استان است اظهارداشت: به منظور تامين پوشش بيمه جاني و مالي مشتركين گاز طبيعي بخش خانگي در مقابل حوادث ناشي از گاز طبيعي اعم از حوادث منجر به انفجار ،آتش سوزي و مسموميت ها ،طرح بيمه مشتركين گاز طبيعي همانند سال گذشته در سال جاري نيزدر حال اجرا مي باشد.

صیادی در اين خصوص گفت:قرارداد بيمه حوادث مشتركين خانگي در قبال حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي در جهت اجراي قانون في مابين شركت ملي گاز ايران و شركت بيمه دانا منعقد گرديده است.

رييس روابط عمومي شركت گاز استان مركزي با اشاره به قرارداد خدمات بيمه مشتركين از ابتداي سال 1392 ادامه داد : بدون هيچ گونه تغييري در هزينه حق بيمه نسبت به سال قبل مشتركين خانگي روستايي با پرداخت 250 ريال و مشتركين خانگي شهري با پرداخت 500 ريال به ازاي هر واحد مسكوني در هر ماه تحت پوشش شركت بيمه دانا قرار دارند.

وي پرداخت غرامت فوت، براي هر نفر در هر حادثه را 250 ميليون ريال و نقص عضو و از كار افتادگي دائم را 150ميليون ريال عنوان كرد و افزود: حداكثر تعهد پرداخت بيمه دانا براي جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از هر حادثه براي هر نفر 360 ميليون ريال است.

وی با اشاره به جبران خسارت هاي مالي به ازاي هر واحد مسكوني ،مشاعات واشخاص ثالث در هر حادثه تا مبلغ 350 ميليون ريال توسط شركت بيمه دانا،خاطر نشان كرد:در خسارت هاي فوت مبلغ غرامت در وجه وارث قانوني متوفي بر اساس برگه انحصار وراثت توسط شركت بيمه دانا پرداخت خواهد شد.

رييس روابط عمومي شركت گاز استان مركزي افزود :در خسارت هاي پزشكي و نقص عضو نيز مبلغ غرامت در وجه مصدوم يا سرپرست قانوني وي توسط بيمه دانا بر اساس اسناد ومدارك مثبته پرداخت مي شود و در خسارتهاي مالي،غرامت در وجه ذينفع و با ارائه مدارك مثبته پرداخت خواهد شد.

صيادي تصريح کرد:چنانچه اموال خسارت ديده تحت پوشش بيمه نامه هاي ديگري نيز باشد در صورت بروزخسارت تعهد شركت بيمه دانا نسبت به سرمايه هاي تحت پوشش بيمه نامه هاي مربوطه ،با رعايت سقف تعهدات انجام خواهد شد.همچنين كارشناسي و تعيين ميزان غرامت از سوي بيمه دانا بر اساس شرايط عمومي بيمه نامه هاي حوادث گروهي و شرايط عمومي بيمه آتش سوزي مصوب شوراي عالي بيمه ومفاد قرارداد بيمه با توجه به محل استقرار واحد مسكوني از طريق ادارات مركزي يا نزديك ترين شعب بيمه دانا انجام مي شود.