به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتورسازی، تونی اولیویرا در نشست خبری پیش از بازی با الجزیره امارات گفت: به نظرم این بازی مشخص می‌کند چه تیمی به عنوان تیم دوم صعود خواهد کرد. در شرایط کنونی هر سه تیم الجزیره، الجیش و تراکتورسازی شانس صعود به دور دوم را دارند.

وی افزود: طبیعتا بازی سختی خواهد بود. ما تیم الجزیره را در دیدار رفت بردیم ولی به پتانسیل این تیم اعتقاد داریم. تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا بهترین بازی خود را انجام داده و نتیجه مورد نظر را کسب نماییم و نتیجه خوب یعنی گرفتن 3 امتیاز.

این مربی در خصوص سابقه بازی خود با تیم الجزیره توضیح داد: به عنوان مربی با تیم الاتفاق عربستان و شارجه امارات در مقابل الجزیره مربیگری کرده‌ام و از این تیم شناخت کامل دارم.

یکی از خبرنگاران حاضر در این نشست خبری نیز به تجربیات بالای تیم اماراتی در لیگ قهرمانان و نیز بی‌تجربگی تراکتورسازان در این تورنمنت اشاره کرد که اولیویرا در پاسخ به اظهارات وی گفت: تراکتورسازی در شرایط خوبی است و قدرتمندتر از گذشته شده است. ما با تمام وجود سعی درجبران نتایج گذشته را داریم. در هر دو بازی آسیایی که با یک گل نتیجه را واگذار کردیم 75 درصد مالکیت توپ دست ما بود ولی از موقعیت‌ها خوب استفاده نکردیم.

مرتضی اسدی کاپیتان سرخ‌پوشان تبریزی نیز در خصوص بازی مقابل الجزیره امارات اظهار داشت: بازی راحتی در پیش نخواهیم داشت ولی امیدوارم که این بازی همراه با نتیجه برای تیم بزرگ تراکتور باشد. تلاش ما این است که به عنوان تیم دوم صعود کنیم.