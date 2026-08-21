حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه ریزش آوار در روستای هفت‌چشمه خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه تیم عملیاتی از جمعیت هلال‌احمر استان به همراه نیروهای آتش‌نشانی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و رهاسازی افراد گرفتار در زیر آوار آغاز گردید.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، با تلاش مستمر موفق شدند فرد فوت‌شده و مصدوم را از زیر آوار خارج کنند و فرد مصدوم که دچار ترومای کمر و لگن سمت چپ شده بود، پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه فرآیند درمان به مرکز درمانی منتقل و بلافاصله تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: جسد فرد فوت‌شده پس از رهاسازی و انجام اقدامات قانونی، به عوامل ذی‌ربط تحویل داده شد و عملیات امدادرسانی در این حادثه، با سرعت و دقت مناسبی انجام شده است و از تمامی نیروهای امدادی حاضر در صحنه قدردانی می‌کنیم.