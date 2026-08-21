ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین–کرج–تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور چالوس، ترافیک در محدوده‌های میانک تا مکارود و ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

محبی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب محدوده آب‌اسک سنگین است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه‌های منتهی به پایتخت گفت: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز در محدوده‌های کمالشهر، گلشهر و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

محبی با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی کشور گفت: محور فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی همراه است و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

وی همچنین از مشاهده پدیده مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های مازندران و گلستان خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند.