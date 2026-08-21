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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

درخواست «ابوعبیده» از ساکنان کرانه باختری برای قیام علیه صهیونیست‌ها

درخواست «ابوعبیده» از ساکنان کرانه باختری برای قیام علیه صهیونیست‌ها

سخنگوی نظامی گردان های قسام از فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری خواست در واکنش به شهادت «ابو رعد» پدر دو شهید و از رزمندگان مقاومت، به مقابله با رژیم صهیونیستی برخیزند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، سخنگوی نظامی گردان‌های عزالدین قسام خواستار مقابله اهالی کرانه باختری با صهیونیست‌ها شد.

ابوعبیده سخنگوی نظامی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در کانال تلگرامی خود نوشت: شهادت قهرمان، شهید فتحی خازم (ابورعد) را که بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر به شهادت رسید، به ملت فلسطین در هر کجا که هستند، تسلیت می‌گوییم. روح او به همرزمانش، ابوشنب، عطار، ابوشماله، برهومه و تمام شهدای ملت ما پیوست.

ابوعبیده افزود: در سالگرد آتش‌ زدن مسجدالاقصی و در سایه جنایات فزاینده اشغالگران، ما از تمام فرزندان مبارز خود در کرانه باختری اشغالی و قدس می‌خواهیم از مسجدالاقصی، سرزمین و ناموس خود دفاع و در برابر اشغالگران قیام کنند، به گروه‌های غارتگر پاسخ دهند و به خاطر خون پاک شهیدان انتقام بگیرند.

«فتحی خازم»، پدر شهیدان «رعد خازم» و «عبدالرحمن خازم»، بامداد روز پنج شنبه در جریان یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به منزلش در مرکز شهر جنین به شهادت رسید.

کد مطلب 6923135

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