واکنش مخالفان به بازداشت فعالان سیاسی/ ادعاهای تکراری علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخبار المنامه، گروههای مخالف بحرینی با صدور بیانیه ای بازداشت فاضل عباس دبیر کل تجمع ملی دموکراسی یکپارچه را محکوم کردند و آن را اقدامی ضد آزادی بیان دانستند.

مخالفان خواستار آزادی فوری فاضل عباس و توقف سیاست های سرکوبگرانه رژیم علیه مردم بحرین شدند.

در بیانیه مخالفان آمده است: پس از تصمیم ظالمانه درباره انحلال جمعیت العمل الاسلامی، بازداشت فاضل عباس در راستای هدف قرار دادن مخالفان است.

این در حالی است که راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین مدعی شد: دستگاههای امینتی بحرین یک هسته تروریستی را کشف کرده اند که به طور مستقیم از سوی ایران حمایت می شده اند.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای از حمله مجدد نظامیان رژیم به مدرسه الجابریه با گازهای سمی و خفه کننده خبر داد.

الوفاق ضمن تاکید بر ضرورت دور نگه داشتن بخش آموزشی از بحرانها بیان کرد: بخش آموزشی بیش از دو سال است که خود را از مسایل سیاسی دور نگه داشته است و این به برکت هوشیاری دانش آموزان و معلمان بوده است.