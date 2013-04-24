  1. بین الملل
۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۵۸

اخبار بحرین/

هراس رژیم بحرین از نظارت محافل حقوق بشری/ انتقاد رئیس سابق پارلمان کویت از دخالت های آل خلیفه

هراس رژیم بحرین از نظارت محافل حقوق بشری/ انتقاد رئیس سابق پارلمان کویت از دخالت های آل خلیفه

در حالی که ممانعت رژیم آل خلیفه از ورود مسئولان حقوق بشری بین المللی خشم محافل و سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته است، رئیس سابق مجلس امت کویت از دخالت های رژیم آل خلیفه در امور کشورش انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخبارالمنامه، برایان دولی عضو سازمان اول، حقوق بشر با اشاره به ممانعت رژیم بحرین از سفر" خوان مندیز "مسئول سازمان ملل در امور مربوط به شکنجه، آن را ضربه مهلک به صداقت عملیات اصلاحات در بحرین توصیف کرد.

وی افزود: به نظر می رسد که رژیم بحرین از نظارت بین المللی هراسان است که برای دومین بار با سفر مندیز به این کشور مخالفت کرده است.

از سوی دیگر احمد السعدون رئیس سابق مجلس امت کویت ضمن انتقاد از مداخله جویی های بحرین در امور داخلی این کشور گفت: ما همواره از دخالت در امور بحرین خودداری کرده ایم اما اظهار نظر شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین که گفته بود نیروهای امنیتی کویتی توانسته اند با اعتراض ها  و اقدامات خشونت بار برخورد کرده و کنترل اوضاع را در دست بگیرند، امری که آزادی بیان را بر اساس ضوابط قانونی تضمین می کند، مداخله آشکار در امور داخلی کویت تلقی می شود و اطلاعات نادرست وی را نشان می دهد.

وی افزود: این سبب تردید ما در ادعاهای دستگاههای امنیتی بحرین در برخورد با حوادث این کشور می شود.

السعدون خطاب به وزیر کشور بحرین گفت: ای وزیر کشور بحرین آنچه در درجه اول برای ما مهم است خطراتی است که از سوی رژیمهای سرکوبگر ملتها را تهدید می کند.

از سوی دیگر شبکه عربی حقوق بشر با صدور بیانیه ای درباره وضع نبیل رجب فعال حقوق بشری بحرین ابراز نگرانی کرد.

شبکه عربی حقوق بشر بیان کرد: مسئولان زندان مانع از اقدامات درمانی نبیل رجب می شوند به طوریکه وی همچنان از کمر درد رنج می برد.

خبر دیگر اینکه سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین امروز در ریاض با سلمان بن عبدالعزیزولیعهد عربستان دیدار کرد.

کد مطلب 2040325

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