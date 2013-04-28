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۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۲۷

اخبار بحرین/

یورش مجدد نظامیان رژیم به دبیرستان الجابریه/ درخواست الوفاق برای علنی کردن جلسات گفتگوی ملی

یورش مجدد نظامیان رژیم به دبیرستان الجابریه/ درخواست الوفاق برای علنی کردن جلسات گفتگوی ملی

درخواست جمعیت الوفاق برای پخش جلسات گفتگوی ملی برای رسوا کردن رژیم و یورش مجدد نظامیان آل خلیفه به مراکز آموزشی از مهمترین اخبار این کشور به شمار می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، مرکز رسانه ای جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین خواستار علنی شدن جلسات گفتگوهای ملی در این کشور و پخش مستقیم آن از شبکه های تلویزیونی شد.

الوفاق بیان کرد: پخش مستقیم جلسات گفتگوهای ملی، میزان جدیت طرفهای گفتگو را آشکار خواهد کرد. از سویی، علنی کردن جلسات حق مردم و افکار عمومی داخلی و بین المللی است.

جمعیت الوفاق تاکید کرد: مخالفان موضوعی را برای پنهان کاری ندارند و مردم باید آنرا بدانند و طرحهای جدی ارائه می دهد که با مخالفت طرف دیگر(رژیم) روبرو می شود.

از سوی دیگر احمد العلوی عضو الوفاق، وزیر دادگستری بحرین را متهم به تمسخر اعتقادات مسلمانان و مذاهب آنها کرد.

وی افزود: برخی اظهارات فتنه افکنانه از سوی برخی مسئولان رژیم با منافع ملی عالی بحرین در تضاد است.

این در حالی است که منابع وابسته به جمعیت تجمع دموکراتیک بحرین از یورش مجدد نظامیان رژیم به دبیرستان الجابریه و ضرب و شتم دانش آموزان خبر دادند.

این منابع از بازداشت تعدادی از دانش آموزان از جمله هیثم عبدالعزیز خبر دادند.

از سوی دیگر یک مرکز حقوق بشری بحرینی از شکنجه علی احمد الکشی زندانی نوزده ساله خبر داد.

کد مطلب 2042587

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