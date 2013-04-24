خوشبختی استقلال در شب تلخ سپاهان/ تکلیف 8 تیم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته پنجم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا سهشنبه با برگزاری 8 دیدار از شرق و غرب آسیا پیگیری شد که در گروه C سپاهان اصفهان هرچند در زمین النصر به پیروزی 2 بر یک دست یافت اما به خاطر تساوی 2 بر 2 خانگی الغرافه قطر برابر الاهلی عربستان، شاگردان زلاتکو کرانچار وداع زودهنگامی با لیگ قهرمانان آسیا داشتند. الغرافه دومین تیمی بود که از این گروه راهی مرحله حذفی مسابقات شد.
استقلال در یکی از حساسترین دیدارهای گروه D موفق شد در ورزشگاه آزادی با 3 گل الریان قطر را در هم کوبیده و زمینهساز حذف این تیم قطری شود. البته با توجه به پیروزی 2 بر صفر تیم الهلال برابر العین در دیگر بازی این گروه، شاگردان قلعهنویی جواز حضور در مرحله بعدی این مسابقات را بدست آورند.
اما در شرق آسیا و در گروه G، تیم بیجینگ گوآن چین در ورزشگاه خانگی موفق شد برابر پوهانگ استیلرز کرهجنوبی به پیروزی 2 بر صفر دست یابد. با این پیروزی این تیم چینی به جایگاه دوم این گروه صعود کرد و پوهانگ را به رده سوم فرستاد. این پیروزی باعث حذف تیم سانفرانسیسکو هیروشیما ژاپن شد، تیمی که در دیگر بازی این گروه در ورزشگاه جار تاشکند، بنیادکار ازبکستان صدرنشین را با نتیجه بدون گل متوقف کرد.
در گروه H کاشیوا ریسول ژاپن هر چند در خانه برابر گویژو رینه چین پیروزی را با تساوی یک بر یک عوض کرد اما به لطف همین یک امتیاز هم جواز حضور به مرحله بعدی این جام را به عنوان تیم نخست این گروه بدست آورد. سنترال کوآسک مارینرز استرالیا هم در زمین سوون سامسونگ کرهجنوبی دست به کار بزرگی زد و با پیروزی یک بر صفر در این بازی، ضمن صعود به رده دوم، زمینهساز حذف سوون سامسونگ شد.
نتایج کامل دیدارهای روز نخست از هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
گروه C:
* الغرافه قطر 2 - الاهلی عربستان 2
گلها: الکس (24) و جبرئیل سیسه (54- پنالتی) برای الغرافه قطر - عماد علی الحسنی (31) و جایرو پالومینو (68) برای الاهلی
* النصر امارات یک - سپاهان ایران 2
گلها: حسن محمد (71) برای النصر - رادومیر دالوویچ (29) و محمد غلامی (79) برای سپاهان
جدول ردهبندی گروه C:
1- الاهلی عربستان 13 امتیاز (صعود به مرحله حذفی)
2- الغرافه قطر 10 امتیاز (صعود به مرحله حذفی)
3- سپاهان ایران 6 امتیاز (حذف شد)
4- النصر امارات بدون امتیاز (حذف شد)
گروه D:
* الهلال عربستان 2 - العین امارات صفر
گلها: سالم الدوساری (4) و داسیلوا (24) برای الهلال
* استقلال ایران 3 - الریان قطر صفر
گلها: فرهاد مجیدی (45)،هاشم بیکزاده (73) و آرش برهانی (1+90) برای استقلال
جدول ردهبندی گروه D:
1- استقلال ایران با 10 امتیاز (صعود به مرحله حذفی)
2- الهلال عربستان با 9 امتیاز
3- العین امارات با 6 امتیاز
4- الریان قطر با 4 امتیاز (حذف شد)
گروه G:
* بنیادکار ازبکستان صفر - سانفرانسیسکو هیروشیما صفر
*بیجینگ گوآن چین 2 - پوهانگ استیلرز کرهجنوبی صفر
گلها: اویس گوئرون (47) و شائو جیایی (87) برای تیم بیجینگ گوآن
جدول ردهبندی گروه G:
1- بنیادکار ازبکستان با 9 امتیاز
2- بیجینگ گوان چین با 8 امتیاز
3- پوهانگ استیلرز کرهجنوبی با 6 امتیاز
4- سانفرانسیسکو هیروشیما ژاپن با 2 امتیاز (حذف شد)
گروه H:
* کاشیوا ریسول ژاپن یک - گویژو رینه چین یک
گلها: ماسوشیما تاتسویا (50) برای کاشیوا ریسول - لی کای (85) برای گویژو
* سوون سامسونگ کرهجنوبی صفر - سنترال کوآسک مارینرز استرالیا یک
گل: مک گیلانچی (81) برای سنترال
جدول ردهبندی گروه H:
1- کاشیوا ریسول ژاپن با 11 امتیاز (صعود به مرحله حذفی)
2- سنترال کوآسک مارینرز استرالیا با 7 امتیاز
3- گویژو رینه چین با 5 امتیاز
4- سوون سامسونگ کرهجنوبی با 3 امتیاز (حذف شد)
هفته پنجم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه A:
* الجیش قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:30، ورزشگاه الریان
* الجزیره امارات - تراکتورسازی ایران صفر، ساعت 19:45، ورزشگاه محمد بن زاید
گروه B:
* پاختاکور ازبکستان - الاتفاق عربستان، ساعت 19:30، ورزشگاه مختوم بن راشد
* الشباب امارات - لخویا قطر، ساعت 20:10، ورزشگاه ملک محمد بن فهد
گروه E:
* بوریام یونایتد تایلند - وگالتا سندای ژاپن، ساعت 18، ورزشگاه بوریام
* جیانگ سو چین - افسی سئول کرهجنوبی، ساعت 19:40، ورزشگاه المپیک مرکزی
گروه F:
* جئونبوک هیوندای کرهجنوبی - موآتگسونگ یونایتد تایلند، ساعت 19، ورزشگاه جام جهانی
* اواراواردز ژاپن - گوانگجو اورگرانده چین، ساعت 19:30، ورزشگاه سایتاما
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