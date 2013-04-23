به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست از هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت 21 امشب سه‌شنبه تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الریان قطر در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان رفتند که این بازی با برتری 3 بر صفر تیم استقلال به پایان رسید.



در نیمه نخست این بازی توپ و میدان بیشتردر اختیار تیم استقلال بود که فرهاد مجیدی 2 موقعیت مناسب را در دقایق ابتدایی آن از دست داد اما کاپیتان آبی‌پوشان در نهایت در دقیقه 45 نیمه نخست توانست روی ارسال خسرو حیدری گل برتری استقلال را به ثمر برساند. پیش از این گل هم ضربه سر زیبای ساموئل با عکس العمل دروازه‌بان الریان مواجه شد تا دروازه این تیم قطری باز نشود.

‌استقلالی‌ها که در نیمه نخست با دفاع تیمی مناسب مانع از حرکات تاکتیکی تیم الریان و استفاده از موقعیت‌سازی بازیکنانی نظیر تاباتا شدند، در نیمه دوم هم به خوبی این مسئله را تکرار کردند. آبی‌پوشان که انگیزه بسیاری برابر رسیدن به پیروزی در این بازی داشتند، در دقیقه 73 توسط هاشم بیک‌زاده به گل دوم خود دست یافتند.

لحظاتی بعد از این گل، اخراج بومو در دقیقه 75 به خاطر یک حرکت غیر ورزشی، الریانی‌ها را 10 نفره کرد. استقلالی‌ها هم به خوبی از این برتری استفاده کرده و در نهایت با گل آرش برهانی در دقیقه 1+90 پیروزی شیرینی را در ورزشگاه آزادی بدست آوردند.

شاگردان قلعه‌نویی با این پیروزی 10 امتیازی شدند و جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی گروه B این مسابقات که به گروه مرگ معروف شده است، تحکیم بخشیدند و در صورت برتری الهلال یا العین در دیگر بازی این گروه، جواز حضور در مرحله حذفی این مسابقات را بدست می‌آوردند. الریان هم با این شکست با 4 امتیاز از گردونه رقابتها کنار رفت.





