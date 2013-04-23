به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از پیروزی استقلال برابر الریان قطر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم ما بازی را منطقی شروع کرد و در ادامه با کنترل حریف و ارائه بازی منطقی پیروز شدیم. البته الریان تیم قدرتمندی است و بازیکنان خوبی دارد. به همین خاطر دیدار سنگینی برایمان بود.

وی افزود: جا دارد این پیروزی را به هواداران استقلال تقدیم کنیم که دست از حمایت ما برنداشتند و در این پیروزی نقش بزرگی ایفا کردند.

هافبک استقلال با ابراز تاسف از حذف سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: امیدوارم استقلال به عنوان نماینده فوتبال باشگاهی ایران در قاره آسیا در ادامه این جام به موفقیت‌هایش داده و با تلاش بالاتر و تمرکز بیشتر در بازی‌های آینده، به فکر کسب قهرمانی در آسیا باشیم.

نکونام در پایان با انتقاد از وضعیت چمن ورزشگاه آزادی، گفت: وضعیت زمین غیر قابل تحمل شده است. ما تنها یک ورزشگاه استاندارد داشتیم که این وضعیت شخصیت ملی ما را بد می‌کند. امیدوارم هرچه سریعتر مشکلات زمین آزادی برطرف شود و قسمت‌های از بین رفته را ترمیم کنند.

تیم فوتبال استقلال سه‌شنبه شب موفق شد در پنجمین مسابقه خود در لیگ قهرمانان آسیا، تیم الریان قطر را در ورزشگاه آزادی با نتیجه 3 بر صفر شکست بدهد.