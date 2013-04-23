به گزارش خبرنگار مهر، امیدوار رضایی پس از پیروزی استقلال مقابل الریان قطر در جمع خبرنگاران، درباره این بازی اظهار داشت: خوشحالم که موفق شدیم در تهران مقابل این تیم پیروز شویم. نام ایران در این مسابقه برای ما مهتر از استقلال بود و قطعا به بازیکنان هم پاداش می‌دهیم.

وی در خصوص جلسه چند روز پیش هیات مدیره و اینکه آیا امیر قلعه‌نویی و علی فتح‌الله‌زاده سال آینده در استقلال خواهند بود، افزود: همه با هم خوب هستند. ان شاءالله حضور قلعه‌نویی و فتح الله زاده قطعی است.

عضو هیات مدیره استقلال در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه امیر قلعه نویی در صورت ناکامی تیم ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی جانشین کی‌روش خواهد شد، تاکید کرد: از این موضوع بی‌خبرم و بهتر است از آقای خندان (علی کفاشیان) در اینباره سئوال کنید.

رضایی در پایان با رد خبر مذاکره استقلال با بازیکنان برای سال آینده، تصریح کرد: مذاکره با بازیکن وظیفه مربی و مدیرعامل است و در جریان آن قرار ندارم.

تیم فوتبال استقلال سه‌شنبه شب در چارچوب مسابقات هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا موفق شد تیم الریان قطر را با نتیجه 3 بر صفر در ورزشگاه آزادی شکست بدهد.