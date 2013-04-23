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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲:۰۵

آرین روبن:

هنوز هیچ چیز تمام نشده است/ نشان دادیم بهتر از بارسا هستیم

هنوز هیچ چیز تمام نشده است/ نشان دادیم بهتر از بارسا هستیم

آرین روبن ستاره هلندی بایرن معتقد است هنوز نمی توان در مورد تیم صعود کننده به دیدار فینال اظهار نظر کرد اما بایرن نشان داد از بارسا برتر است.

آرین روبن مهاجم هلندی بایرن بعد از پیروزی 4 بر صفر این تیم مقابل بارسلونا در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در گفتگو با خبرنگاران گفت: قبل از بازی کارشناسان شانس صعود هر یک از دو تیم به فینال را 50-50 می دانستند اما ما امشب در زمین نشان دادیم که بهتر از بارسا هستیم. باید به عملکردمان در بازی امشب افتخار کنیم، ما مقابل بارسا شایسته پیروزی بودیم. بارسا تیم بسیار خوبی است و در چند سال اخیر یکی از قدرتهای مسلم فوتبال اروپا بوده است اما ما یک نتیجه بسیار خوب مقابل آنها کسب کردیم. البته هیچ چیز تمام شده نیست و یک بازی دیگر در نیوکمپ باقی مانده است و در فوتبال هر اتفاقی ممکن است بیفتد.

روبن در مورد صحنه گل چهارم که توماس مولر در آن مرتکیب خطا شد گفت: دوست ندارم در مورد این موضوعات حرف بزنم، ما در زمین نشان دادیم که بسیار برتر از بارسا هستیم و حتی می توانستیم گل های بیشتری هم بزنیم.

کد مطلب 2039513

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