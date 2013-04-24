فعالیت 22 کارگاه پرورش قارچ درچهارمحال و بختیاری/ رتبه پنج کشور در تولید قارچ خوراکی

حمیدرضا منصوری درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به اهمیت غذایی قارچ خوراکی واشتغال زایی بالای آن اذعان داشت: درحال حاضر 22 کارگاه پرورش قارچ خوراکی دراستان داریم ومیزان تولید سالانه قارچ دراستان چهار هزار و 200 تن است.

وی گفت: استان چهارمحال بختیاری رتبه پنجم را در تولید قارچ را به خود اختصاص داده است و400 نفر بطورمستقیم دراین زمینه اشتغال دارند.

وی افزود: بیشترین تولید در شهرستان فارسان است و محصولات تولیدی به استان های اصفهان، خوزستان، فارس و تهران صادرمی شود.

وی عنوان کرد: یک مجتمع تولیدی قارچ درشهرجونقان دایراست که این واحد پرورشی وتولیدی قارچ توسط فارغ ااتحصیلان بخش کشاورزی اداره می شود.

منصوری گفت: سالانه بطورمتوسط به میزان 200 تن به تولید قارچ استان افزوده می شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری درادامه گفت: قارچ خوراکی دارای خواص دارویی فراوانی است و سرشار ازمواد معدنی وپروتئین بوده و ازهضم بالایی برخورداراست .

وی تصریح کرد : قارچ خوراکی منبع املاح مورد نیاز بدن مانند پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،منگنز و فسفراست و قارچ ها به علت داشتن پروتئین زیاد به عنوان تامین کننده پروتئین است و همچنین منبع عالی ویتامین های گروه B هستند .