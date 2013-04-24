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۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۵۸

منصوری:

فعالیت 22 کارگاه پرورش قارچ درچهارمحال و بختیاری/ رتبه پنج کشور در تولید قارچ خوراکی

فعالیت 22 کارگاه پرورش قارچ درچهارمحال و بختیاری/ رتبه پنج کشور در تولید قارچ خوراکی

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت : در حال حاضر22 کارگاه فعال پرورش قارچ دراستان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

حمیدرضا منصوری درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به اهمیت غذایی قارچ خوراکی واشتغال زایی بالای آن اذعان داشت: درحال حاضر 22 کارگاه پرورش قارچ خوراکی دراستان داریم ومیزان تولید سالانه قارچ دراستان چهار هزار و 200 تن است.

وی گفت: استان چهارمحال بختیاری رتبه پنجم را در تولید قارچ را به خود اختصاص داده است و400 نفر بطورمستقیم دراین زمینه اشتغال دارند.  

وی افزود: بیشترین  تولید در شهرستان فارسان است و محصولات تولیدی به استان های اصفهان، خوزستان، فارس و تهران صادرمی شود.

وی عنوان کرد: یک مجتمع تولیدی قارچ درشهرجونقان دایراست که این واحد پرورشی وتولیدی قارچ توسط فارغ ااتحصیلان  بخش کشاورزی اداره می شود.

منصوری گفت: سالانه  بطورمتوسط به میزان 200 تن به تولید قارچ استان افزوده می شود.

 مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری درادامه گفت: قارچ خوراکی دارای خواص دارویی فراوانی است  و سرشار ازمواد معدنی وپروتئین بوده و ازهضم بالایی برخورداراست .

وی تصریح کرد : قارچ خوراکی منبع املاح مورد نیاز بدن مانند پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،منگنز و فسفراست و قارچ ها به علت داشتن پروتئین زیاد به عنوان تامین کننده پروتئین است و همچنین منبع عالی ویتامین های گروه B   هستند .

کد مطلب 2039930

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