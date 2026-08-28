خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ مسابقات کشتی با چوخه جام قهرمان قهرمانان با حضور جمعی از کشتیگیران مطرح کشور و استان در خانلق شیروان برگزار شد؛ رقابتی که قرار بود بار دیگر ظرفیتهای این ورزش سنتی و پرطرفدار خراسان شمالی را به نمایش بگذارد.
اما تصاویر ثبتشده از این رقابتها، صحنههایی متفاوت را نیز به تصویر کشیده است؛ مصدومیت ورزشکاران در جریان مسابقه و شرایطی که به نظر میرسد سطح محل رقابت در تشدید آسیبدیدگی آنها بیتأثیر نبوده است.
کشتی با چوخه ورزشی است که بخش مهمی از جذابیت آن به گود و فضای سنتی رقابت وابسته است، اما محل برگزاری مسابقه، فارغ از عنوان و شکل آن، باید حداقل استانداردهای ایمنی لازم برای حفظ سلامت ورزشکاران را داشته باشد.
وقتی یک رقابت در سطح کشوری برگزار میشود، انتظار میرود پیش از آغاز مسابقات، شرایط زمین، ایمنی محیط، امکان کنترل آسیبهای احتمالی و تجهیزات پزشکی و امدادی با دقت مورد بررسی قرار گرفته باشد.
سلامت ورزشکاران!
پرسش اصلی اینجاست؛ آیا سلامت ورزشکاران در برنامهریزی و آمادهسازی محل برگزاری این رقابتها به اندازه شأن یک مسابقه کشوری مورد توجه قرار گرفته است؟
مصدومیت در ورزشهای رزمی و کشتی امری اجتنابناپذیر نیست که بتوان همه موارد آن را به ذات رشته ورزشی نسبت داد. نوع زمین، میزان استاندارد بودن سطح مسابقه و نحوه آمادهسازی محل برگزاری نیز میتواند در شدت آسیبها مؤثر باشد.
از سوی دیگر، وقتی تصاویر یک مسابقه نشان میدهد ورزشکار پس از آسیبدیدگی روی سطحی متفاوت از گودهای سنتی کشتی با چوخه قرار گرفته است، این پرسش برای افکار عمومی ایجاد میشود که آیا پیش از برگزاری مسابقات، کارشناسان ورزشی و مسئولان فنی، محل رقابت را از منظر ایمنی تأیید کردهاند؟
موضوع البته صرفاً به یک مسابقه یا دو مصدوم محدود نمیشود. برگزاری رویدادهای ملی و کشوری فرصتی برای معرفی ظرفیتهای ورزشی استان است، اما اگر زیرساخت مناسب نباشد، همین رویدادها میتوانند به نقطه ضعف تبدیل شوند.
مسئولان ورزش و متولیان برگزاری مسابقات باید درباره شرایط محل برگزاری، استانداردهای ایمنی در نظر گرفتهشده و همچنین وضعیت دو ورزشکار مصدوم توضیح دهند.
پرسش ساده اما مهم است: در کنار قهرمانی، هیجان و برگزاری مسابقه، چه کسی مسئول تضمین سلامت ورزشکاری است که برای رقابت به میدان میآید؟
این پرسش، نه برای زیر سؤال بردن اصل برگزاری مسابقات، بلکه برای آن است که کشتیگیران پیش از آنکه قهرمان باشند، ورزشکارانی هستند که سلامت آنها باید در اولویت نخست متولیان قرار داشته باشد.
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