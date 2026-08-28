خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: جشن «مهمانی امت احمد» عصر جمعه در شهر سنندج مرکز استان کردستان آغاز شده و از همان ساعات ابتدایی، غرفه‌های مختلف فرهنگی، پذیرایی و صنایع دستی میزبان مردم هستند.

آنچه بیش از همه در فضای جشن به چشم می‌آید، حضور مردمی است؛ خانواده‌هایی که در کنار یکدیگر آمده‌اند، جوانانی که خادم شده‌اند و فعالان فرهنگی که هر کدام گوشه‌ای از کار را بر عهده گرفته‌اند.

اینجا خبری از فاصله میان میزبان و مهمان نیست؛ هرکس به اندازه توان خود سهمی در این جشن دارد.

یکی چای می‌ریزد، دیگری شربت تعارف می‌کند، گروهی مشغول اجرای برنامه‌های فرهنگی هستند و در غرفه‌ای دیگر، هنر دست مردم کردستان و به‌ویژه بیجار به نمایش درآمده است.

در میان رفت‌وآمد مردم، صدای منادیان و صلوات حال‌وهوای جشن را متفاوت کرده است.

کودکان با شوق میان غرفه‌ها رفت‌وآمد می‌کنند و خانواده‌ها دقایقی را در فضای جشن می‌گذرانند؛ فضایی که بیشتر از آنکه شبیه یک مراسم رسمی باشد، حال‌وهوای یک مهمانی واقعی را دارد.

یک استکان چای، یک سلام و یک لبخند

در یکی از غرفه‌های پذیرایی، علی‌اصغر میراحمدی از بیجار مشغول خدمت است.

این نخستین سال حضور او در «مهمانی امت احمد» است، اما خادمی برایش تجربه تازه‌ای نیست.

میراحمدی سال‌هاست در موکب‌های بیجار در ایام محرم، صفر و اربعین به مردم خدمت می‌کند و حالا همان مسیر را در جشن پیامبر اکرم(ص) ادامه داده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال برای نخستین بار در «مهمانی امت احمد» حضور داریم و خدمت به مردم در این جشن را افتخاری در مسیر ارادت به پیامبر اکرم(ص) می‌دانیم.

این خادم بیجاری می‌گوید: در غرفه پذیرایی آنها بیش از هزار لیوان چای و شربت برای مهمانان جشن آماده شده است؛ عددی که شاید تنها یک آمار به نظر برسد، اما پشت هر لیوان آن، دستی است که برای خدمت بالا رفته و دلی که به عشق پیامبر(ص) پای کار آمده است.

میراحمدی ادامه می‌دهد: سال‌هاست به عنوان خادم در موکب‌های بیجار در محرم، صفر و اربعین فعالیت دارم و امسال هم فرصت پیدا کردم در جشن پیامبر اکرم(ص) در کنار مردم باشم.

برای او، تفاوتی میان موکب اربعین و این جشن وجود ندارد؛ هر دو جایی برای خدمت‌اند و هر دو با محبت مردم معنا پیدا می‌کنند.

در غرفه‌ای دیگر، رنگ و بوی بیجار بیشتر به چشم می‌آید. زهرا پاشاپور، فعال فرهنگی و مذهبی بیجار، چهارمین سال است که در «مهمانی امت احمد» حضور دارد.

غرفه آنها ترکیبی از فرهنگ، پذیرایی و صنایع دستی است؛ در بخشی شله‌زرد آماده پذیرایی از مردم است و در بخش دیگر، فرش و گلیم بیجار قرار گرفته تا بخشی از هنر و هویت این شهرستان به مهمانان معرفی شود.

زهرا پاشاپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار سال است که در «مهمانی امت احمد» حضور داریم و امسال نیز در بخش‌های فرهنگی، پذیرایی و صنایع دستی فعالیت می‌کنیم.

وی افزود: در بخش پذیرایی با شله‌زرد از مهمانان جشن پذیرایی می‌کنیم و در کنار آن، صنایع دستی بیجار از جمله فرش و گلیم را به نمایش گذاشته‌ایم.

او معتقد است این جشن تنها یک برنامه مذهبی نیست، بلکه فرصتی برای معرفی فرهنگ و هنر شهرهای مختلف کردستان است؛ فرصتی که در آن هر شهرستان می‌تواند بخشی از داشته‌های خود را به مردم نشان دهد.

چهار سال خادمی به عشق پیامبر(ص)

در میان خادمان حاضر در جشن، شهین مولودی، فعال فرهنگی بیجار نیز چهارمین سال حضور خود را تجربه می‌کند.

او چهار سال است که به عنوان خادم در موکب‌های مختلف «مهمانی امت احمد» حضور دارد و خدمت به مردم را به عشق پیامبر اکرم(ص) انجام می‌دهد.

شهین مولودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور در این جشن برای من فرصتی برای خدمت و عرض ارادت به پیامبر اکرم(ص) است و تلاش می‌کنم هر سال در کنار دیگر خادمان سهمی در برگزاری این برنامه داشته باشم.

وی افزود: حال‌وهوای جشن وقتی زیباتر می‌شود که مردم را در کنار یکدیگر می‌بیند؛ خانواده‌ها، کودکان، جوانان و خادمانی که هرکدام از نقطه‌ای آمده‌اند اما برای یک مناسبت مشترک کنار هم قرار گرفته‌اند.

در «مهمانی امت احمد» تنها پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی دیده نمی‌شود؛ یکی از جلوه‌های مهم جشن، حضور گروه‌هایی است که وحدت شیعه و اهل سنت را در عمل به نمایش گذاشته‌اند.

محسن اسدی، مسئول هیئت فرهنگی مذهبی خادم‌الحسین قروه، یکی از همین خادمان است.

وی می‌گوید حضور این هیئت در جشن با هدف خدمت و تقویت وحدت میان شیعه و اهل سنت انجام می‌شود.

اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «مهمانی امت احمد» فرصتی برای نمایش وحدت و همدلی شیعه و اهل سنت و تجدید پیمان با ارزش‌های مشترک اسلامی و ملی است.

وی افزود: اعضای این هیئت از سال‌ها قبل در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و شیعه و اهل سنت، بانوان و آقایان، در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی هیئت مشارکت دارند.

وی تاکید کرد: آنچه در این جشن دیده می‌شود، تنها یک شعار نیست؛ مردم در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و در یک فضای صمیمی، محبت خود به پیامبر اکرم(ص) را نشان می‌دهند.

جشنی که مردم خودشان آن را ساخته‌اند

کمی آن‌طرف‌تر، دوباره صدای منادیان شنیده می‌شود، جمعیت در حال رفت‌وآمد است و خادمان همچنان مشغول پذیرایی‌اند.

کودکی با یک لیوان شربت از کنار غرفه عبور می‌کند و چند قدم آن‌طرف‌تر خانواده‌ای مشغول تماشای صنایع دستی بیجار است.

شاید راز جذابیت «مهمانی امت احمد» همین سادگی باشد؛ اینکه جشن از دل مردم شکل گرفته است اینجا هرکس چیزی برای عرضه دارد؛ یکی چای و شربت، دیگری شله‌زرد، یکی فرش و گلیم و دیگری چند ساعت از وقت و توان خود را.

در این جشن، خادمی تنها به ایستادن پشت یک غرفه خلاصه نمی‌شود؛ خادم کسی است که بخشی از شادی مردم را بر عهده گرفته است.

از بیجار تا قروه، از غرفه‌های پذیرایی تا برنامه‌های فرهنگی، روایت‌ها متفاوت است اما مقصد یکی است؛ جشن گرفتن برای پیامبری که نامش با مهربانی، وحدت و محبت گره خورده است.

«مهمانی امت احمد» در پیاده راه فردوسی سنندج و استان کردستان حالا آغاز شده و مردم آمده‌اند تا این بار نه فقط مهمان، که میزبان باشند؛ میزبان جشنی که هر استکان چای، هر بشقاب شله‌زرد، هر اثر هنری و هر لبخند، بخشی از روایت ارادت آنان به پیامبر اکرم(ص) است.