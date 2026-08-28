علی اصغر میر احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در غرفه پذیرایی این جشن با چای و شربت از مردم و مهمانان پذیرایی می‌کنیم و برای این منظور بیش از هزار لیوان چای و شربت آماده شده است.

وی افزود: سال‌هاست در موکب‌های بیجار در ایام محرم، صفر و اربعین به عنوان خادم فعالیت می‌کنم و خدمت به مردم برای ما تنها به یک مناسبت خاص محدود نیست؛ امسال نیز به عشق پیامبر اکرم(ص) در این جشن حضور پیدا کرده‌ایم.

این خادم بیجاری خاطرنشان کرد: «مهمانی امت احمد» فرصتی برای خدمت، همدلی و کنار هم بودن مردم است و حضور خادمان از بیجار در این جشن، ادامه همان فرهنگ خدمت و محبت به مردم است که در موکب‌های محرم و اربعین تجربه کرده‌ایم.