مهدی فرجی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم در «مهمانی امت احمد(ص)» نشاندهنده ارادت و محبت آنان به پیامبر اکرم(ص) و ارزشهایی است که ایشان برای جامعه اسلامی به ارمغان آوردند.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) همواره مسلمانان را به وحدت، برادری و همدلی دعوت کردند و امروز نیز یکی از مهمترین نیازهای جامعه اسلامی، توجه به همین آموزهها و پرهیز از اختلاف و تفرقه است.
رئیس کانون مداحان ادامه داد: این مراسم زمانی ارزشمندتر میشود که اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر حضور پیدا کنند و فارغ از تفاوتها، محبت به پیامبر رحمت(ص) را محور گردهمایی خود قرار دهند.
فرجی با اشاره به نقش مداحان در ترویج معارف اهلبیت(ع) و فرهنگ نبوی بیان کرد: مداحان در کنار فعالیتهای مناسبتی، وظیفه دارند مفاهیم اخلاقی و اجتماعی سیره پیامبر(ص) از جمله مهربانی، گذشت، برادری و وحدت را برای مردم و بهویژه نسل جوان تبیین کنند.
وی هدف از حضور خود در این مراسم را تقویت فضای وحدت و تجدید عهد با آموزههای پیامبر اکرم(ص) عنوان کرد و گفت: حضور در چنین برنامهای برای ما فرصتی است تا سهمی در ایجاد نشاط معنوی و تقویت همدلی مردم داشته باشیم.
رئیس کانون مداحان خاطرنشان کرد: حضور پررنگ مردم در این جشن نشان میدهد محبت به پیامبر اکرم(ص) همچنان یکی از مهمترین پیوندهای میان مسلمانان است و باید از این ظرفیت برای تقویت وحدت و انسجام اجتماعی استفاده کرد.
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