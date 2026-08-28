به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر جمعه در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و خدماتی مدیریت شهری اراک اظهار کرد: توسعه دره گردو نیازمند تداوم مدیریتی است و نباید انتظار داشت این طرح بزرگ در یک یا دو سال به نتیجه برسد.

وی افزود: اختلاف‌نظرهای جزئی نباید خدمات گسترده مدیریت شهری را تحت‌الشعاع قرار دهد و تلاش بیش از سه هزار نیروی شهرداری در خدمت‌رسانی به مردم باید دیده شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: دره گردو ظرفیت تبدیل شدن به مجموعه‌ای گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد فضاهای تفریحی، ورزشی و خدماتی را دارد.

وی ادامه داد: تأخیر در اجرای پروژه‌ها قابل پذیرش است، اما کیفیت نباید فدای سرعت شود و منابع عمومی باید صرف اجرای طرح‌هایی در شأن مردم اراک شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: ظرفیت لازم برای جذب سرمایه‌گذاران در دره گردو فراهم شده و باید با برنامه‌ریزی، زمینه اجرای طرح‌های گردشگری از جمله هتل، پارک آبی و رستوران فراهم شود.

وی افزود: اجرای طرح رینگ و دوربرگردان‌های پیرامون دره گردو باید با سرعت دنبال شود تا آثار آن در کوتاه‌ترین زمان در رضایتمندی مردم نمایان شود.

زندیه وکیلی بیان کرد: بیش از ۵۵۲ پروژه با اعتبار ۱۷ همت در شهرستان اراک افتتاح شده که ۳۵ پروژه مربوط به شهرداری است و دو پروژه نیز با اعتبار ۳.۵ همت کلنگ‌زنی می‌شود.

وی گفت: ۳ هزار و ۱۳۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۸ همت در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده و استان مرکزی از نظر حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

محمودی: ۳۵ پروژه شهری اراک در هفته دولت بهره‌برداری شد

شهردار اراک نیز در این آیین گفت: همزمان با هفته دولت، ۳۵ پروژه عمرانی و خدماتی با هدف توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات شهری به بهره‌برداری رسید.

علیرضا محمودی با بیان اینکه چهار پروژه ایمنی و زیرساختی با اعتبار ۳۹ میلیارد تومان اجرا شد، افزود: مرمت مقبره‌ها و طاق راسته بازار، تکمیل محوطه حسینیه دره‌گردو، بازسازی محوطه شهرداری، جدول‌گذاری و اجرای دیوار ساحلی نیز با اعتبار ۹۲ میلیارد تومان انجام شده است.

شهردار اراک ادامه داد: تجهیز سه خودروی ثبت تخلفات با دوربین، اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح با اعتبار ۲ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان، لوله‌گذاری خیابان امام موسی صدر و احداث بوستان آفتابگردان از دیگر پروژه‌های شهری است.

محمودی تأکید کرد: اجرای طرح‌های عمرانی به هفته دولت محدود نیست و مدیریت شهری، تکمیل پروژه‌های موجود و اجرای طرح‌های جدید و اثرگذار را دنبال می‌کند.