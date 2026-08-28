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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

خدمت‌رسانی موکب کافه شهدای شیراز در مهمانی امت احمد سنندج

خدمت‌رسانی موکب کافه شهدای شیراز در مهمانی امت احمد سنندج

سنندج- موکب کافه شهدای شیراز در مهمانی امت احمد سنندج برپا شد و خدمات این موکب مورد استقبال مردم قرار گرفت.

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کد مطلب 6930499

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