https://mehrnews.com/x3cVwM ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰ کد مطلب 6930499 استانها کردستان استانها کردستان ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰ خدمترسانی موکب کافه شهدای شیراز در مهمانی امت احمد سنندج سنندج- موکب کافه شهدای شیراز در مهمانی امت احمد سنندج برپا شد و خدمات این موکب مورد استقبال مردم قرار گرفت. دریافت 9 MB کد مطلب 6930499 کپی شد مطالب مرتبط اجرای سرود ملی مارش ارتش در مهمانی امت احمد سنندج عطر نان محلی در جشن «مهمانی امت احمد» جوانان سنندجی با خدمت به مردم ارادت خود به پیامبر(ص) را نشان میدهند برچسبها سنندج مهمانی امت احمد(ص) کردستان
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