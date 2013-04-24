به گزارش خبرگزاری مهر، پاتریک کین نوجوان 16 ساله بریتانیایی اکنون مجهز به یک دست مصنوعی فوق پیشرفته است که می توان آن را همراه یک اپلیکیشن iOS کنترل کرده و حتی یک توپ را در دست گرفت.

پاتریک همچنین از چند ویژگی خاص چون چرخاندن انگشت شصت خود سود می برد.

شرکت اسکاتلندن تاچ بیونیکس اظهار داشته است که این دست مصنوعی پیشرفته ترین عضوی است که تاکنون طراحی شده است.

پاتریک کین نخستین فردی است که در بریتانیا از کار کردن با یک دست بسیار پیشرفته بیونیک سود می برد

این نوجوان از لندن تمام انگشتان دست چپ خود را پس از ابتلا به meningococcal septicaemia یا شکل زهرآگین مننژیت در 9 ماهگی از دست داد.

پزشکان همچنین مجبور شدند که پای راست وی را از زانو به پایین قطع کنند و بخشی از انگشتان دست راستش هم قربانی این بیماری شد.

این دست از قابلیت چرخاندن مچ و قالب آلومینیومی برخوردار است و این شرکت ادعا کرده است که نوآوری آنها چالاک ترین عضو مصنوعی که تاکنون در دنیا ساخته شده را ارائه کرده است.

اپلیکیشن منحصر به فرد این دست مصنوعی این امکان را برای کاربر فراهم کرده است تا وی 24 نوع کارکرد را با استفاده از یک دکمه انتخاب کند. این اپلیکیشن همچنین ارائه کننده آموزش بهترین استفاده هنگام ایجاد مشکل است.

پاتریک 16 ساله که یک تلفن هوشمند را با دست مصنوعی پیشرفته خود گرفته است

پیش از این پاتریک تنها از چهار حرکت گرفتن که از پیش تعیین شده بود استفاده و برای تغییر تنظیمات باید به رایانه خود مراجعه می کرد.

این دست مصنوعی به قدری حساس است که می توان از آن برای گرفتن یک ورق کاغذ، بازی ، بستن بند کفش استفاده کرد اما از سوی دیگر به قدری قدرتمند است که توانایی کشش وزنه های90 کیلویی در باشگاه را نیز دارد.

کاربر می تواند 24 حرکت متفاوت را با استفاه از یک اپلیکیشن تلفن هوشمند انتخاب کند

حساسیت این دست به قدری است که پاتریک می تواند با استفاده از آن بند کفش خود را نیز ببندد

پوشش این دست هم می تواند از نوعی انتخاب شود که رنگ آن مطابق پوست کاربر باشد که هزینه های آن از 25 تا 80 هزار پوند برحسب بلند یا کوتاه بودن متغیر است.

این دست مصنوعی پیشرفته از سیگنالهای ماهیچه ای برای تغییر بین الگوهای از پیش تعیین شده استفاده می کند. این دست با استفاده از الکترودها مچ ضربات الکتریکی ایجاد شده توسط ماهیچه ها را انتخاب می کند؛ این ضربات توسط یک رایانه در قسمت پشت دست تفسیر می شوند.

هرکدام از انگشتان از مفاصل تا می شوند و می توان آن را برای گرفتن هر شی با هر شکل مورد نظر کاربر تغییر داد.