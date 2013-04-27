همایش شعر فاطمی در اراک برگزار می شود

مهدی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همایش شعر فاطمی با هدف بزرگداشت ولادت حضرت زهرا (س) و تولد امام خمینی (ره) با رویکرد بازشناسی شخصیت حضرت زهرا از طریق اشعار آئینی برگزار می شود.
وی اضافه کرد: این همایش روز یازدهم اردیبهشت مصادف با روز بزرگداشت مقام مادر با حضور شاعران منتخب استان و دو تن از شاعران برجسته کشوری در بیت امام اجرا می شود.
قاسمی ایحاد تعامل شعرای استان و تبادل تجربه را از دیگر اهداف اجرای چنین همایش هایی خواند.
وی در ادامه از برگزاری همایش سالانه نویسندگان استان در روز 12 اردیبهشت خبر داد و خاطرنشان کرد: این همایش با حضور نویسندگان منتخب استان و نویسنده برتر کشور سعید بیابانکی برگزار می شود.
معاون فرهنگی ارشاد استان گفت: این مراسم در مجتمع فرهنگی آفتاب اراک برگزار و در حاشیه آن نمایشگاه کتابی برپا می شود.
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