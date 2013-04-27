همایش شعر فاطمی در اراک برگزار می شود

اراک – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی از برگزاری همایش شعر فاطمی به مناسبت میلاد بانوی دو عالم و فرزند گرانقدرش خبر داد.