مجري برنامه عروسكي "چرا": مجري برنامه كودك بايد خلاقيت مخاطب را هدايت كند

برنامه عروسكي "رنگين كمان" مدتي است كه از شبكه تهران پخش مي شود. اين برنامه در ميان ديگر برنامه هاي عروسكي كه از شبكه هاي مختلف پخش مي شود، براي بچه ها از جذابيت زيادي برخوردار است. دو عروسك "چرا و چيه" كه خواهر و برادر هستند، با شيطنت هايي كه انجام مي دهند، محور داستان هايي هستند كه حاوي نكات اخلاقي براي بچه هاست. اين برنامه دو مجري با نام هاي خاله "سارا" و خاله "نرگس" دارد.

"سارا روستاپور"(خاله سارا) در گفت و گو با خبرنگار تلويزيون "مهر" در پاسخ به اين سوال كه چگونه يك مجري بزرگسال مي تواند به دنياي بچه ها نزديك شود، گفت: عروسك در دنياي فانتزي بچه ها قرار دارد و مجري موظف است، بچه ها را با دنياي واقعي و فانتزي پيوند دهد. البته بايد اشاره كنم كه مجري برنامه كودك بايد به روانشناسي كودك احاطه داشته باشد كه لازمه اين كار ارتباط با مهد كودك ها است.

وي در ادامه افزود: ارتباط با مهد كودك ها منجر به آشنا شدن مجري به خلاقيت كودكان مي شود. من دائماً با چند مهدكودك در ارتباط هستم و كتاب هاي روانشناسي كودك را مطالعه مي كنم. البته براي اين كه با متدهاي روزهم آشنا شوم، كانال هاي ماهواره كه مختص به كودكان است و اجراي مجري ها را با دقت نگاه مي كنم، چرا كه اجراي مجري بايد متنوع باشد. در واقع ديدن برنامه هاي كانال كودكان به من ايده هاي متفاوتي مي دهد. بچه ها ديگر اجراي يك مجري ده سال پيش را قبول ندارند كه با نشان دادن چند نقاشي سرشان گرم شود. آن ها دوست دارند مجري خيلي فعال باشد.

مجري برنامه عروسكي "چرا" در پاسخ به اين سوال كه بچه هاي ما با فرهنگ ايراني بزرگ شدند، شما چگونه با نگاه كردن برنامه هاي ماهواره فرهنگ آن طرف آب را با فرهنگ ايراني تطبيق مي دهيد، گفت: دنياي كودكان تفاوت چنداني با يكديگر ندارد، چرا كه تمام بچه ها دنيايي ساده و بي آلايش دارند. از سوي ديگر ماهواره كانال هاي متفاوتي را براي كودكان دارد كه من از اين برنامه ها ايده مي گيرم كه چگونه يك مجري مي تواند خود را به بچه ها نزديك كند. بعد آن را با فرهنگ و آداب تربيتي خودمان تطبيق مي دهم.

وي با اشاره به اين كه تقليد كار اشتباهي نيست، گفت: اگر قرار است تقليدي هم انجام شود، بايد اين تقليد به طرز صحيحي انجام شود كه به بالا رفتن خلاقيت و دادن ايده منجر شود.

روستاپور خاطر نشان كرد: من در برنامه عروسكي "چرا" سعي مي كنم مانتوهايي بپوشم كه رنگ شاد دارند تا بيشتر به دنياي بچه ها نزديك شوم. بچه ها عاشق رنگ هاي شاد هستند. از سوي ديگر فرم لباس هايي كه مي پوشم، سنتي است. به دليل اين كه بچه ها با فرم لباس هاي سنتي آشنا شده و فرهنگ اصيل ايراني را بيشتر بشناسند.

وي افزود: برنامه "رنگين كمان" با بچه ها ارتباط آزاد دارد و ما خيلي در قالب هاي خاص و رسمي با آن ها صحبت نمي كنيم، بلكه به زبان خودشان صحبت مي كنيم تا بچه ها ارتباط نزديك تري با ما برقرار كنند. بچه ها به حدي با برنامه عروسكي "رنگين كمان" همذات پنداري مي كنند كه قبل از شروع برنامه از من مي پرسند:" خاله "سارا" اتاق خواب چرا كجاست؟ "پرسيدن سوالاتي به اين ترتيب نشان مي دهد كه بچه ها عروسك "چرا" را مثل يك دوست خوب و واقعي قبول كردند و كاملاً او را لمس مي كنند.