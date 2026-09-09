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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۲

ثبت سفارش واردات گندم آغاز شد

ثبت سفارش واردات گندم آغاز شد

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از امروز ثبت سفارش گندم دامی و گندم صنف و صنعت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گندم محصول استراتژیک در سبد غذایی انسان‌ها بوده و در ایران روزانه بالای ۴۰ درصد از کالری ایرانیان را تامین می‌کند.

بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی برداشت امسال گندم کشور حدود ۱۴.۱ میلیون تن است که تا روز گذشته حدود ۸.۵ میلیون تن تحویل دولت شد.

در شرایط حساس فعلی برای گذر از بحران‌های احتمالی قرار است، بخشی از گندم مورد نیاز کشور وارد شود و این محموله به عنوان نهاده دامی و نیز مصرف واحدهای صنعتی خواهد بود.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ ثبت سفارش گندم دامی و گندم صنف و صنعت آغاز شده است.

کد مطلب 6941987
فاطمه امیر احمدی

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