به گزارش خبرنگار مهر، لیونل مسی با مالکان باشگاه الدنس تیم حاضر در لیگ دسته دوم فوتبال اسپانیا، برای خرید این باشگاه به توافق اولیه دست یافته است.

در صورت نهایی شدن این معامله، مسی برای نخستین بار به عنوان مالک یک باشگاه در فوتبال حرفه‌ای اسپانیا فعالیت خواهد کرد و حضور خود در عرصه مدیریت و سرمایه‌گذاری فوتبالی را پس از خرید باشگاه یوئی کورنیا تیم حاضر در دسته سوم فوتبال کاتالونیا تثبیت خواهد کرد. مسی قرار است ۱۰۰ درصد سهام باشگاه الدنس را بدون دخالت هیچ شخص یا شرکت ثالثی خریداری کند.

روزنامه «مارکا» نوشت: فعالیت‌های اقتصادی مسی در فوتبال در راستای تمایل او برای سرمایه‌گذاری و ماندگار کردن میراث خود در این ورزش انجام می‌شود. این بار مقصد او باشگاهی است که به تازگی به دسته دوم فوتبال اسپانیا صعود کرده و در شهر الدا در استان آلیکانته قرار دارد؛ منطقه‌ای که فاصله چندانی با کاتالونیا ندارد؛ جایی که مسی قصد دارد پس از پایان دوران بازی خود در اینتر میامی در آنجا زندگی کند.

مسی به توافق اولیه با مالکان فعلی باشگاه سی‌دی الدنس رسیده تا به سهامدار اصلی این باشگاه آلیکانته‌ای تبدیل شود. در صورت نهایی شدن این معامله، احتمال دارد قرارداد طی روزهای آینده و پس از انجام آخرین مراحل قانونی و قراردادی، از جمله فرآیند بررسی دقیق مالی و حقوقی (Due Diligence) رسمی شود. این انتقال همچنین نیازمند دریافت مجوز رسمی از شورای عالی ورزش اسپانیا (CSD) خواهد بود.

باشگاه الدنس مدتی قبل توسط یک گروه سرمایه‌گذاری بین‌المللی با ریشه‌های کلمبیایی و به رهبری خوان کارلوس تروخیو خریداری شده بود. تروخیو در اکتبر ۲۰۲۵ این باشگاه را از پاسکوال پرز خرید. در ماه‌های اخیر نیز شایعاتی درباره تمایل ریکاردو پینی، سرمایه‌دار آرژانتینی، برای خرید الدنس به مبلغ حدود ۱۲ میلیون یورو مطرح شده بود، اما اکنون ورود نام مسی به این معامله، شرایط را به شکل قابل توجهی تغییر داده است.

از نظر ورزشی نیز الدنس شرایط چندان خوبی ندارد. این باشگاه روز دوشنبه گذشته کلودیو باراگان را از سمت سرمربیگری برکنار کرد تا او نخستین سرمربی برکنارشده در لیگ دسته دوم اسپانیا در این فصل باشد. الدنس در چهار هفته ابتدایی لیگ تنها دو امتیاز کسب کرده و هنوز سرمربی جدید خود را معرفی نکرده است.