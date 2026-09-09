به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد درباره مسابقات شبیه سازی جهانی در سالن هفتم تیر گفت: شبیه سازی مسابقات جهانی کشتی در سالن هفتم تیر برگزار شد و از نظر بدنی فشار خوبی آوردیم و به نظرم مفید بود. من در این مسابقات ۴ کشتی گرفتم. سه کشتی در نوبت صبح و یک کشتی در نوبت عصر انجام دادم.

وی در مورد شرایط آمادگی‌اش برای حضور در مسابقات جهانی گفت: من با تمام وجودم می‌جنگم. ما الان در مرحله فشار تمرینی هستیم و حدودا ۵۰ روز دیگر تا مسابقات جهانی زمان باقی مانده است. با تمام وجود و دعای مردم امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنم.

ملی‌پوش کشتی آزاد در مورد رقبایش در مسابقات جهانی عنوان کرد: واقعیت این است که زیاد به رقبایم فکر نمی‌کنم و اهمیتی ندارد که با چه کسی کشتی می‌گیرم. تمرکزم روی خودم است تا بتوانم نقطه ضعف خودم را برطرف کنم و نقطه قوتم را تقویت کنم.

عموزاد درباره عدم حضورش در لیگ امسال گفت: من امسال تصمیم گرفتم که در لیگ شرکت نکنم به این خاطر که ما الان چندین ماه است در فشار تمرینات هستیم و از نظر روحی و روانی تحت تأثیر هستیم. پس از آن باید در مسابقات جهانی شرکت کنیم. با توجه به اینکه وزن کم می‌کنم و فشار روی بدنم زیاد است تصمیم گرفتم که در لیگ کشتی نگیریم. به نظرم حضور در لیگ به عمر قهرمانی‌ام آسیب می‌زند و به همین خاطر چنین تصمیمی گرفتم.