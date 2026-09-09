به گزارش خبرگزاری مهر زهرا خواجوی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال بانوان درباره اردوی اخیر تیم ملی اظهار داشت: اردوی خیلی خوبی داشتیم و تمرینات در شرایط مناسبی برگزار شد. برای ما دروازه‌بان‌ها، کار کردن روی هماهنگی با خط دفاع و مرور موقعیت‌های مختلف اهمیت زیادی داشت و خوشبختانه در این اردو فرصت خوبی برای انجام این کار داشتیم.



وی ادامه داد: دروازه‌بان باید در جریان بازی ارتباط خوبی با مدافعان داشته باشد و بتواند در لحظه تصمیم درستی بگیرد. این هماهنگی با تمرین و تکرار به دست می‌آید و امیدوارم در ادامه هم بتوانیم روی این بخش بیشتر کار کنیم.



خواجوی با اشاره به شروع فصل جدید لیگ برتر بانوان گفت: این اردو پیش از آغاز مسابقات لیگ برگزار شد و امیدوارم فصل خوبی برای همه بازیکنان باشد. شروع لیگ می‌تواند به حفظ آمادگی بازیکنان کمک کند و از طرفی برای برنامه‌های تیم ملی هم اهمیت دارد.



گلر باسابقه تیم ملی فوتبال بانوان در پایان خاطرنشان ساخت: فیفادی‌های پیش رو در ماه‌های اکتبر و نوامبر را هم در پیش داریم و باید از همین حالا برای آنها آماده شویم. امیدوارم با ادامه تمرینات و اردوها، تیم در شرایط خوبی قرار بگیرد و بتوانیم در برنامه‌های پیش رو عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.