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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۵

دروازه‌بان تیم ملی: برای فیفادی‌های اکتبر و نوامبر باید آماده باشیم

دروازه‌بان تیم ملی: برای فیفادی‌های اکتبر و نوامبر باید آماده باشیم

زهرا خواجوی با اشاره به اردوی تیم ملی در آستانه لیگ گفت: این اردو پیش از آغاز مسابقات لیگ برگزار شد و امیدوارم فصل خوبی برای همه بازیکنان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر زهرا خواجوی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال بانوان درباره اردوی اخیر تیم ملی اظهار داشت: اردوی خیلی خوبی داشتیم و تمرینات در شرایط مناسبی برگزار شد. برای ما دروازه‌بان‌ها، کار کردن روی هماهنگی با خط دفاع و مرور موقعیت‌های مختلف اهمیت زیادی داشت و خوشبختانه در این اردو فرصت خوبی برای انجام این کار داشتیم.

وی ادامه داد: دروازه‌بان باید در جریان بازی ارتباط خوبی با مدافعان داشته باشد و بتواند در لحظه تصمیم درستی بگیرد. این هماهنگی با تمرین و تکرار به دست می‌آید و امیدوارم در ادامه هم بتوانیم روی این بخش بیشتر کار کنیم.

خواجوی با اشاره به شروع فصل جدید لیگ برتر بانوان گفت: این اردو پیش از آغاز مسابقات لیگ برگزار شد و امیدوارم فصل خوبی برای همه بازیکنان باشد. شروع لیگ می‌تواند به حفظ آمادگی بازیکنان کمک کند و از طرفی برای برنامه‌های تیم ملی هم اهمیت دارد.

گلر باسابقه تیم ملی فوتبال بانوان در پایان خاطرنشان ساخت: فیفادی‌های پیش رو در ماه‌های اکتبر و نوامبر را هم در پیش داریم و باید از همین حالا برای آنها آماده شویم. امیدوارم با ادامه تمرینات و اردوها، تیم در شرایط خوبی قرار بگیرد و بتوانیم در برنامه‌های پیش رو عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد مطلب 6941976

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