به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیته تخصصی روابط بینالملل مواد مخدر با حضور اعضای کمیته و به ریاست کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حکم ریاست کمیته تخصصی روابط بینالملل مواد مخدر از سوی حسین ذوالفقاری، نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، به غریبآبادی اعطا شد.
در ادامه، گزارش اجرای مصوبات نخستین جلسه کمیته ارائه و آخرین وضعیت موضوعات در دستور کار مورد بررسی قرار گرفت.
تعیین تکلیف دفتر UNODC در تهران
یکی از مهمترین محورهای دومین جلسه کمیته، تعیین تکلیف دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در تهران بود.
در این بخش، آخرین وضعیت ساختمان دفتر، نحوه ادامه فعالیت آن و چارچوب همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با UNODC مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیته تأکید کردند که ادامه فعالیت دفتر UNODC در تهران باید در چارچوبی روشن و مبتنی بر منافع متقابل دنبال شود و مشارکت جمهوری اسلامی ایران نیز صرفاً به تأمین هزینههای جاری محدود نشود، بلکه در قالب پروژههای مشخص در حوزههایی همچون پیشگیری، درمان، آموزش، ظرفیتسازی و تحقیقات دنبال شود.
همچنین بر ضرورت فعالتر شدن دفتر UNODC تهران در توسعه همکاری با کشورهای همسایه و منطقه و استفاده از ظرفیت آن برای شکلدهی به برنامههای مشترک منطقهای تأکید شد.
ایران در مسیر عضویت در کمیسیون مواد مخدر ملل متحد
رایزنیهای جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد از دیگر محورهای اصلی این نشست بود.
در این بخش، گزارشی از روند رایزنیهای انجامشده با کشورهای شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ECOSOC ارائه شد و بر ضرورت تداوم رایزنیهای دیپلماتیک در تهران، وین و نیویورک تأکید شد.
همچنین با اشاره به اهمیت افزایش حمایت کشورها از نامزدی جمهوری اسلامی ایران، بر انجام ملاقاتهای مستقیم با سفیران کشورهای هدف در تهران و تشریح ظرفیتها، تجارب و دستاوردهای ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر تأکید شد.
اعضای کمیته همچنین بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای رایزنی با کشورهای عضو این گروه پیش از برگزاری انتخابات و استفاده از ظرفیت نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف تأکید کردند.
بررسی خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی
بررسی نحوه بازدید دفتر UNODC از مراکز و زیرساختهای خسارتدیده ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز در دستور کار این نشست قرار گرفت.
در این بخش، گزارشی از اقدامات انجامشده برای انعکاس خسارتهای واردشده در حوزههای مرتبط با مأموریت ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شد.
همچنین بر ضرورت تکمیل مستندات، ارائه ارزیابیهای کارشناسی و مالی و پیگیری موضوع از مسیرهای بینالمللی تأکید شد تا ظرفیت نهادهای بینالمللی برای حمایت و همکاری در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
فعالسازی ظرفیت مرکز منطقهای مطالعات، درمان اختلالات ناشی از سومصرف مواد مخدر
در ادامه، موضوع مرکز منطقهای مطالعات در حوزه مواد مخدر بررسی شد.
اعضای کمیته با تأکید بر ظرفیت این مرکز برای توسعه همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی با کشورهای منطقه، خواستار ارائه گزارش دقیق از عملکرد و میزان تحقق اهداف پیشبینیشده آن شدند.
همچنین بر فعالسازی ظرفیتهای مرکز برای برگزاری دورههای آموزشی و ایجاد ارتباط با نهادهای همتای کشورهای منطقه تأکید شد.
تقویت همکاری با شانگهای و بریکس
توسعه همکاریها و تعاملات بینالمللی در شرایط کنونی، از دیگر موضوعات مطرحشده در دومین جلسه کمیته بود.
در این راستا، تسهیل اعزام و پذیرش هیأتها با سایر کشورها در حوزههای مختلف مواد مخدر، مدیریت مصرف و درمان از منظر آژانسهای تخصصی ملل متحد و نحوه تعامل با سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیته همچنین بر ضرورت حضور فعال و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در سازوکارهای منطقهای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر تأکید کردند و خواستار پیگیری ایجاد و تقویت سازوکارهای تخصصی در این حوزه شدند.
در پایان این نشست، بر پیگیری جدی مصوبات کمیته، استمرار رایزنیهای دیپلماتیک و استفاده حداکثری از ظرفیت وزارت امور خارجه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان ملل متحد و سازوکارهای منطقهای برای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی مبارزه با مواد مخدر تاکید شد.
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