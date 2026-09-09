به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیله‌فروش اظهار کرد: با رسیدن میوه زیتون به مرحله مناسب برداشت، عملیات برداشت ارقام مناسب برای فرآوری کنسروی در باغ‌های استان آغاز شده و با رسیدن سایر ارقام، روند برداشت توسعه خواهد یافت.

وی افزود: بخش عمده باغ های زیتون استان در منطقه طارم سفلی و بخشی از الموت غربی قرار دارد و زیتون از محصولات مهم و راهبردی بخش باغبانی قزوین محسوب می‌شود.

پیله‌فروش با اشاره به سطح باغ‌های زیتون استان گفت: مجموع سطح باغ‌های زیتون قزوین حدود ۱۱ هزار و ۱۴۸ هکتار است که از این میزان ۱۰ هزار و ۵۱۷ هکتار بارور و ۶۳۱ هکتار غیر بارور است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۵ هزار تن دانه زیتون از باغ‌های بارور استان برداشت شود.

وی ادامه داد: بخشی از زیتون تولیدی استان به صورت سبز و کنسروی برداشت و برای فرآوری به واحدهای صنایع تبدیلی منتقل می‌شود که توسعه این واحدها می‌تواند در افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره تولید و فرآوری زیتون نقش مؤثری داشته باشد.

پیله‌فروش همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت آفات زیتون خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت محصول به مگس زیتون، باغداران باید ضمن رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان، نسبت به برداشت محصول در زمان مناسب اقدام کنند تا ضمن حفظ کیفیت، از میزان خسارت آفات نیز کاسته شود.

وی در پایان گفت: برداشت اصولی و به‌موقع، توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش زیتون از اولویت‌های بخش باغبانی استان قزوین است و در این زمینه اقدامات حمایتی و کارشناسی ادامه خواهد داشت.