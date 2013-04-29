نان بی کیفیت بر سر سفره های مردم دهلران/ مسئولان نظارت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دهلران یکی از شهرستانهای استان ایلام است که طبق آمارها مصرف نان در این شهرستان جایگاه ویژه ای در سبد خانوارها دارد و از این رو می توان گفت یکی از موضوعات مهمی که باعث شده مصرف نان و یا آمار نان در این شهرستان بالا برود بی کیفیتی و عدم توجه مسئولان و نظارت جدی آنها بر نانوایی های این شهرستان است.

همین باعث شده مردم شاهد نان بی کیفیت بر سر سفره های خود باشند و می توان گفت تنور نان خشکی ها در کوچه و پس کوچه این شهر ستان گواه این مدعا است هرچند در سالهای اخیر برای بالا بردن کیفیت نان در این شهرستان مسئولان با پرداخت تسهیلات برای نوسازی دستگاههای نانوایی اقداماتی انجام داده اند ولی متاسفانه هیچ تغییری در کیفیت نان شهرستان نداشته است و همچنان نان بی کیفیت بر سر سفره های مردم دهلران خودنمایی می کند و عدم کیفیت نان و مرغوب نبودن این کالای ضروری در این شهرستان باعث شده که موضوع به تریبون نماز جمعه این شهرستان کشیده بشود به نحوی که حجت الاسلام سید محسن موسوی امام جمعه شهرستان دهلران با انتقاد از بی کیفیتی و نامرغوب بود نان در این شهرستان گفت: مسئولان نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشند و از متولیان که بر نانوایی ها نظارت می کنند خواست با برگزاری دوره ای آموزشی برای واحدهای نانوایی نسبت به ارتقای کیفیت نان شهرستان اقدام کنند.

اکبر ذوالفقاری یکی از شهروندان دهلرانی در این خصوص گفت: نان در سبد غذایی ما جایگاه ویژای دارد ولی متاسفانه عدم نظارت مسئولان بر نانوایها باعث شده کیفیت نان در این شهرستان مرغوب نباشد.

وی بیان داشت: متاسفانه کیفیت نان با قیمت نان هیچ گونه برابری نمی کند چرا که بیشتر نان خمیر است و تنها باید از وسط نان استفاده کرد و مابقی غیر قابل استفاده است که امیدوارم مسئولان در راستا اقدامی موثر انجام بدهند و با نظارت بیشتر برای بالابردن کیفیت نان در این شهرستان به صورت جدی در دستور کار خود قرار بدهند.

علی فتح اللهی شهروند دیگر دهلران گفت: بعضی نانواها نان با کیفیت به مشتریان خود می دهند و بعضی ها کیفیت نامناسبی برخوردار هستند که می طلبد دوره های آموزش از سوی مسئولان برای افراد شاغل در نانوایها برگزار کنند و نظارت خود را در این راستا بیشتر کنند.

غلامعلی دارایی شهروند دیگر دهلرانی در این خصوص اظهار داشت: به نظر من وضعیت پخت نان در این شهرستان زیر صفر است و متاسفانه از هر لحاظ که نگاه کنی نان در این شهرستان بی کیفیت است و مسئولان هم نظارت ندارند.

این شهروند گفت: این انتظار از مسئولین است توجه جدی به شهرستان دهلران داشته باشند و از همه مهمتر امکانات رفاهی که برای مردم مرزی این شهرستان نیاز است مهار کنند و بر کیفیت نامرغوب نان توجه جدی داشته باشند.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دهلران در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته بیش از 40 مورد نانوایی های سطح شهرستان به دلایل مختلف جریمه شده اند.

حیدر ولی زاده بیان داشت: با نانوایی های متخلف از طریق متولیان برخورد قانونی صورت می گیرد و نظارت بیشتر بر کار نانوایی ها و خبازان برای بهبود بیشتر کیفیت نان صورت می گیرد.

این مسئول افزود: سالانه بیش از هزار مورد بازدید از نانوایی های سطح شهرستان دهلران صورت می گیرد که این تعداد بازرسی در راستای ارتقا کیفیت پخت نان در شهرستان دهلران انجام می شود.

وی عنوان کرد: امیدواریم که نانوایی های سطح شهرستان با رعایت عدل و انصاف و رعایت سود عادلانه مایحیتاج مردم را فراهم کنند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دهلران افزود: آن دسته از افرادی که قصد تخلف و سودجویی دارند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

با این حال هرچند مسئولان برای ارتقای نان در سطح شهرستان دهلران اقداماتی انجام داده اند ولی باید با نظارت مستمر بر کار نانوایی های سطح شهرستان رضایت مردم را جلب کرد.