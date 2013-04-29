ایران خواستار تضمین امنیت میزبانی عراق شد

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع حملات تروریستی و درگیریهای مسلحانه اخیر در چند شهر عراق نگرانیهایی را بابت امنیت برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاههای بسکتبال غرب آسیا ایجاد کرده که قرار است به میزبانی شهر دهوک برگزار شود. در همین راستا فدراسیون بسکتبال ایران به صورت مکتوب از کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) درخواست کرده تا امنیت این شهر را برای برگزاری این رقابتها تضمین کند.
این در حالی است که مسئولان دو تیم پتروشیمی بندرامام و فولاد ماهان اصفهان که نمایندگان ایران در رقابتهای بسکتبال باشگاههای غرب آسیا هستند، آمادگی خود را برای برگزاری این مسابقات اعلام کردهاند اگرچه با وجود اتفاقات اخیر عراقی تصمیمی برای انصراف از میزبانی مسابقات نگرفتهاند.
ریاست کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) بر عهده محمود مشحون است اما به گفته وی "جان تابت"، دبیر کل این کنفدارسیون مسئول رسیدگی به این امور است. به همین دلیل نامه درخواست ایران برای تضمین امنیت میزبانی عراق برای وی صادر شده است.
چهاردهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا طی روزهای 21 تا 28 اردیبهشتماه در عراق برگزار خواهد شد. قهرمان این مسابقات در بیست و چهارمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیا شرکت میکند.
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