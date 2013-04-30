به گزارش خبرنگار مهر، عرفان نظرآهاری، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان، 17 اردیبهشت ماه به نمایشگاه کتاب و غرفه انتشارات افق می‌رود تا با مخاطبان خود به گفتگو بنشیند. او همچنین 12 اردیبهشت ماه در غرفه انجمن شاعران ایران در مراسم جشن امضای کتاب تازه‌اش، «من بیابان، همسرم باد» شرکت می‌کند.



«من بیابان، همسرم باد»، عنوان تازه‌ترین کتاب نظرآهاری است که مجموعه 30 داستان عاشقانه را دربرمی‌گیرد و از سوی نشر نور و نار منتشر شده؛ علاوه بر این کتاب، این نویسنده با دو کتاب دیگر به نام‌های «رو تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس» و «دو روز مانده به پایان جهان» در بیست‌ و ششمین نمایشگاه کتاب تهران شرکت می‌کند.