عرفان نظرآهاری نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر از سرایش و آماده انتشار شدن مجموعه شعر تازه‌ای از خود خبر داد و گفت: مجموعه شعر تازه‌ای را برای انتشار آماده ‌کرده‌ام با عنوان «من یک بیابان همسرم باد» که مجموعه اشعار زنانه و عاشقانه من در سال‌های اخیر است.

وی افزود: این کتاب با تصاویر و نقاشی‌هایی از رضا دالوند و گرافیک شاپور حاتمی توسط نشر نور و نار در دست انتشار قرار گرفته و فعلا برای کسب مجوز در اختیار اداره کتاب است.

نظرآهاری همچنین از انتشار رمان تازه‌ای از خود در ایران خبر داد و گفت: داستان «قلبی بزرگ‌تر از جهان» داستانی است که با موضوع صلح نوشته شده است و برگزیده جایزه کتاب صلح جهان نیز در سال 2010 در اسپانیا شده بود که با نقاشی‌های برگزیده علی بوذری و با گرافیک شاپور حاتمی در نشر نور و نار زیر چاپ است.

وی که خود مدیریت نشر نور و نار را نیز بر عهده دارد از انتشار رمانی با موضوع زندگی مولانا در این انتشاراتی خبر داد و گفت: رمان دیگری هم درباره زندگی مولانا و وضعیت فرهنگی و تاریخی ایران در عصر زندگی مولانا و عطار و حمله مغول به ایران به قلم کیارش آرامش نوشته شده و مراحل انتشار را سپری می‌کند.

به گفته نظرآهاری، این کتاب از زاویه تازه‌ای به زندگی عرفای ایرانی نگاه کرده است و مخاطب خود را ضمن مرور شرایط زندگی این افراد با موقعیت اجتماعی ایران در آن دوران آشنا می‌کند.