  1. فرهنگ و ادب
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۸:۰۳

عرفان نظرآهاری اشعار زنانه‌اش را منتشر می‌کند

عرفان نظرآهاری اشعار زنانه‌اش را منتشر می‌کند

عرفان نظرآهاری از سرایش و در دست انتشار قرار گرفتن مجموعه شعر تازه‌ای از خود با مضمون عاشقانه و زنانه خبر داد.

عرفان نظرآهاری نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر از سرایش و آماده انتشار شدن مجموعه شعر تازه‌ای از خود خبر داد و گفت: مجموعه شعر تازه‌ای را برای انتشار آماده ‌کرده‌ام با عنوان «من یک بیابان همسرم باد» که مجموعه اشعار زنانه و عاشقانه من در سال‌های اخیر است.

وی افزود: این کتاب با تصاویر و نقاشی‌هایی از رضا دالوند و گرافیک شاپور حاتمی توسط نشر نور و نار در دست انتشار قرار گرفته و فعلا برای کسب مجوز در اختیار اداره کتاب است.

نظرآهاری همچنین از انتشار رمان تازه‌ای از خود در ایران خبر داد  و گفت: داستان «قلبی بزرگ‌تر از جهان» داستانی است که با موضوع صلح نوشته شده است و برگزیده جایزه کتاب صلح جهان نیز در سال 2010 در اسپانیا شده بود که با نقاشی‌های برگزیده علی بوذری و با گرافیک شاپور حاتمی در نشر نور و نار زیر چاپ است.

وی که خود مدیریت نشر نور و نار را نیز بر عهده دارد از انتشار رمانی با موضوع زندگی مولانا در این انتشاراتی خبر داد و گفت: رمان دیگری هم درباره زندگی مولانا و وضعیت فرهنگی و تاریخی ایران در عصر زندگی مولانا و عطار و حمله مغول به ایران به قلم کیارش آرامش نوشته شده و مراحل انتشار را سپری می‌کند.  

به گفته نظرآهاری، این کتاب از زاویه تازه‌ای به زندگی عرفای ایرانی نگاه کرده است و مخاطب خود را ضمن مرور شرایط زندگی این افراد با موقعیت اجتماعی ایران در آن دوران آشنا می‌کند.

کد مطلب 1740668

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها