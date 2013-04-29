همایش اندیشه روح الله در اراک برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام عباس هاشمیظهر روز دو شنبه در نشست اعضای ستاد ارتحال امام(ره) و 15 خرداد گفت: این همایش به همت دانشگاه جامعه علمی و کاربردی استان مرکزی با حضور گسترده اساتید و دانشجویان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: تبیین اندیشه های امام خمینی(ره) به عنوان یک رهبری دینی ضروری است.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به اینکه امسال در آستانه پنجاهمین سالگرد قیام خونین پانزده خرداد قرار داریم افزود: برنامه های این روز باید طوری باشد که اهمیت این حرکت سرنوشت ساز و تاریخ ساز در بین افراد به ویژه نسل جوان جامعه اسلامی تبیین شود.

مسوول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی همچنین به حرکت کاروان غم در روز 15 خرداد اشاره کرد و گفت: این حرکت به منظور گرامیداشت یادوخاطره شهدای 15 خرداد در روز شهادت امام موسی کاظم(ع) با حضور گسترده مردم و هیات مذهبی برگزار خواهد شد.

رییس دانشگاه جامعه علمی و کاربردی استان مرکزی نیز به ارایه گزارشی از فعالیت های انجام شده برای برگزاری همایش اندیشه های روح الله اشاره کرد و گفت: این همایش در روز 8 خرداد با حضور علما و دانشگاهیان در سالن زیتون برگزار خواهد شد.

دکتر رضا پور ایمانی ادامه داد: دانشگاه نقش موثری در راستای تبیین اندیشه های امام(ره) و گسترش فرهنگ دینی دارد و برگزاری این برنامه ها راهی برای آشنایی هر چه بیشتر افراد با وقایع نظام و انقلاب است.

