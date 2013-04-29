حضور هند به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عصر امروز دوشنبه 9 اردیبهشت با حضور سیدمحمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی اسماعیلی؛ سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی و رئیس این نمایشگاه در محل مصلی برگزار شد.

اسماعیلی؛ رئیس نمایشگاه کتاب تهران در پاسخ به سئوالی درباره ابهامی که در مورد حضور هند به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران وجود دارد گفت: ما این مسئله را در شورای سیاستگذاری نمایشگاه مصوب کردیم و مکاتباتی را هم با وزارت امورخارجه انجام دادیم . به هر حال بخشی از کار نیاز به برقراری این گونه ارتباطات دارد. به طور رسمی از کشور هند برای حضور به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب دعوت کردیم اما پاسخی از طرف وزیر مربوطه دریافت نکردیم.

رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: کار مربوط به حضور ناشران کشور هند در این نمایشگاه انجام شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

گزارش تکمیلی این نشست خبری متعاقبا ارسال می‌شود.