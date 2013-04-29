به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زارع امروز در نشستی خبری با بیان مطلب فوق گفت: ارزش گذاری باشگاه پرسپولیس به سفارش سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود و به همین دلیل مجاز به اعلام روش های ارزش گذاری نیستیم، در ارزش گذاری از سه تکنیک متفاوت استفاده می شود، باشگاه پرسپولیس در گذشته قیمت گذاری شده بود اما قرار شده ارزش گذاری به صورت مجدد انجام شود.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری برای نحوه واگذاری سهام این باشگاه به عهده سازمان خصوصی سازی است، افزود: در سال گذشته این شرکت وارد حوزه بانکی کشور شده است و از آنجایی که اقتصاد کشور بانک محور است، ایجاد و توسعه بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار است به خصوص که پس از بروز اخلال مالی سال 89 در سیستم بانکی پیچیدگی های این بخش بیشتر نیز شده است.

زارع خاطرنشان کرد: تامین سرمایه سپهر در سال گذشته متعهد پذیره نویسی بانک خاورمیانه و آینده شده بود و پس از انجام اقدامات لازم هم اکنون این بانک ها با سرمایه به ترتیب 4 هزار میلیارد ریال و 8 هزار میلیارد ریال در حال فعالیت هستند و مجمع موسس آنها تشکیل شده است.

وی گفت: با توجه به اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی و موسسات، این شرکت در سال جاری نیز اقداماتی در این زمینه انجام می دهد که در آینده اعلام می شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر از انتشار 200 میلیارد ریال اوراق مشارکت سینا دارو و 200 میلیارد تومان پتروشیمی پردیس در سال جاری خبر داد و گفت: قرار است برای اولین بار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام پتروشیمی پردیس با 20 درصد سود علی الحساب ابتدای تیر ماه سال جاری منتشر شود.

وی با اشاره به اینکه این اوراق دو ساله بوده و پس از سررسید امکان تبدیل آن به سهام وجود دارد، اظهارداشت: این اوراق برای تامین مالی فاز دوم این شرکت به فروش می رسد. همچنین تبدیل اوراق مشارکت به سهام برای افزایش رغبت مردم به خرید اوراق مشارکت و رشد احساس مشارکت در طرح ها اجرا می شود.

