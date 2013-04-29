سه امتیاز روحیه بخش را کسب کردیم/ حرکت قاضی برایم جای سوال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از پیروزی یک بر صفر شامگاه امروز دوشنبه تیمش برابر ملوان بندرانزلی ضمن بیان این مطلب افزود: حریف ما در بازی امروز با سیستم دفاعی به میدان آمده بود و این کار را برای ما مشکل کرده بود. ما در شرایط مسابقه نبودیم و همین امر هم باعث شده بود که تماشاگران استقبال زیادی نکنند. در نیمه اول دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش نگذاشتند اما ما در نیمه دوم با تغییر سیستمی که دادیم توانستیم به گل برسیم و چند موقعیت خوب دیگر هم برای گلزنی ایجاد کنیم.

وی افزود: در مجموع از عملکرد بازیکنانم راضی هستم چرا که سه امتیاز خوب و روحیه بخشی را به دست آوردند و حالا می توانیم با شرایط بهتری به مصاف سپاهان در دیدار فینال جام حذفی برویم. ملوان هم در این دیدار موقعیت خاصی نداشت و در مجموع گرفتن سه امتیاز حق پرسپولیس بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد بازی کردن هادی نوروزی و قهر محمد قاضی در بین دو نیمه و پس از تعویض شدنش گفت: با هادی نوروزی صحبت کرده بودیم و مشکل حل شد. از وقتی هادی به میدان رفت شرایط تیم ما بهتر شد و توانستیم به گل برسیم. در مورد محمد قاضی هم باید بررسی بیشتری انجام بدهیم و ببینیم دلیل این کار او چه بوده است. قاضی بازیکن با شخصیتی است و برایم عجیب است که دست به چنین حرکتی زده است.

وی مصدومیت برخی بازیکنان را در عملکرد نه چندان مطلوب تیمش بی تاثیرندانست و گفت: ما برای این بازی چهار - پنج بازیکن اصلی مان را در اختیار نداشتیم و همانطور که گفتم از شرایط مسابقه دور بودیم. ضمن اینکه براساس تمریناتی که انجام داده بودیم قرار بود با سیستم دیگری در دیدار برابر ملوان بازی کنیم که شب قبل از مسابقه این سیستم به خاطر مصدومانی که داشتیم تغییر کرد.

یحیی گل محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا از علی کریمی در این دیدار استفاده نکردید گفت: من قصد داشتم حداقل 30 دقیقه از کریمی در این بازی استفاده کنم اما در صحبتی که روز یکشنبه با خود کریمی داشتم عنوان کرد که نمی خواهد برابر ملوان بازی کند چرا که از مصدوم شدن می ترسد. کریمی می خواهد با تمام توانش در دیدار برابر سپاهان به میدان برود. به همین خاطر توافق کردیم که در دیدار با ملوان کریمی در فهرست پرسپولیس نباشد تا برای دیدار با ملوان اماده شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نقاط ضعف تیمش در دیدار برابر ملوان را پذیرفت و در پاسخ به این پرسش که چرا پرسپولیس برابر سیستم تدافعی حریفان حربه ای برای بهتر شدن و به گل رسیدن ندارد گفت: نکته درستی است. ما این مشکل را در ابتدای لیگ به شکل دیگری داشتیم و نیمه اول خوب بودیم و نیمه دوم عملکرد خوبی نداشتیم اما الان در نیمه دوم بهتر بازی می کنیم. باید تمام تلاشمان را بکنیم تا در آینده این مشکلات را به حداقل برسانیم.