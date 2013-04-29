نتانیاهو: ایران از خط قرمز عبور نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اظهارات ضد و نقیض مقامات صهیونیستی درباره پیشرفت برنامه هسته ای ایران امروز "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم گفت ایران هنوز از خط قرمز هسته ای عبور نکرده است.

وی که در نشست شاخه بیت نوی حزب لیکود سخنرانی می کرد گفت: برنامه هسته ای ایران ادامه دارد اما ایران هنوز از خط قرمز اعلام شده عبور نکرده است اما در حال نزدیک شدن به آن است.

نتانیاهودر ادامه اظهاراتش به رجز خوانی های تکراری اش علیه ایران پرداخته و گفت: ما نمی توانیم اجازه دهیم که ایران از خط قرمز ما عبور کند.

اظهارات وی در حالی صورت می گیرد که روز گذشته یک مقام اطلاعاتی این رژیم ضمن انتقاد از سیاست های نتانیاهو در قبال ایران مدعی شده بود که ایران از خط قرمز هسته ای ایران نتانیاهو گذشته و ناتوانی نتانیاهو در عملی کردن تهدیداتش علیه ایران موجب شده است تا اعتبار رژیم صهیونیستی در جهان در آستانه فروپاشی قرار گیرد.