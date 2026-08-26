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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

سفر فرمانده نیروی هوایی آمریکا به تل‌آویو و دیدار با «زامیر»

سفر فرمانده نیروی هوایی آمریکا به تل‌آویو و دیدار با «زامیر»

 سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از  دیدار رئیس ستاد ارتش این رژیم با فرمانده نیروی هوایی آمریکا در تل آویو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع صهیونیستی از دیدار ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش این رژیم با کنت ویلسباخ فرمانده نیروی هوایی آمریکا خبر داد.

آیلا واویه سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در حساب کاربری خود در ایکس اعلام کرد: که زامیر به همراه عومر تشلر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل یکشنبه در تل آویو با ویلسباخ دیدار کرد.

وی مدعی شد: دو طرف در این دیدار وضعیت منطقه‌ای را ارزیابی و درباره بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های نبرد مشترک و زمینه‌های همکاری‌های آتی تبادل نظر کردند. این سفر نشان دهنده اهمیت روابط راهبردی میان اسرائیل و آمریکا و همکاری نزدیک میان دو طرف است.

این در حالی است که روز گذشته زامیر در جریان پرسه زنی در غزه مدعی شد: ارتش در همه جبهه ها آماده است.

کد مطلب 6928752

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