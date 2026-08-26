طرح توسعه و بازطراحی کتابخانه عمومی شهر شُنبه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه، بازطراحی و تجهیز کتابخانه عمومی حاج سیدعلی قمی شهر شنبه، همزمان با هفته دولت، طی آیینی با حضور حیدر راهب، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر، رضا مقاتلی، فرماندار دشتی، جمعی از مسئولان محلی و شهرستانی و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر ظهر چهارشنبه در این آیین با اشاره به قدمت حدود ۱۸ ساله کتابخانه عمومی حاج سیدعلی قمی شهر شنبه، اظهار کرد: این کتابخانه در منطقه‌ای کم‌برخوردار احداث شده بود و گذشت زمان موجب فرسودگی و کاهش کارایی فضای آن شده بود؛ از این رو، طرح توسعه، نوسازی و بازطراحی آن از حدود دو سال پیش در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح حدود ۷۵ میلیارد ریال اعتبار در حوزه توسعه، تعمیر و تجهیز هزینه شده است، افزود: این اعتبارات با همراهی فرمانداری دشتی و نماینده مردم شریف دشتی و تنگستان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و مسئولیت های اجتماعی نفت تأمین شده و تلاش شد با بهره‌وری حداکثری، بیشترین میزان بهسازی و توسعه در این مجموعه انجام شود.

راهب توسعه فضاهای کتابخانه‌ای را بخشی از توسعه فرهنگی و فکری جامعه دانست و تأکید کرد: توسعه واقعی فقط به ساخت زیرساخت‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه فراهم کردن بستر رشد فکری و فرهنگی مردم نیز بخش مهمی از فرآیند توسعه و پیشرفت است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر همچنین با اشاره به استقبال شهروندان و به‌ویژه کودکان و نوجوانان از این کتابخانه، ابراز امیدواری کرد فضای جدید بتواند این مرکز را به یک پایگاه فرهنگی و مجموعه‌ای چندمنظوره برای استفاده اقشار مختلف مردم تبدیل کند و زمینه افزایش عضویت و امانت کتاب را فراهم آورد.

این طرح با هدف ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی، بهبود کیفیت خدمات کتابخانه‌ای و ایجاد فضای مناسب‌تر برای استفاده شهروندان، پس از اجرای عملیات توسعه، بازطراحی، نوسازی و تجهیز، بازگشایی شد.

در قالب این طرح، ۱۴۰ مترمربع به زیربنای ۱۲۶ مترمربعی کتابخانه افزوده شده و مساحت این مرکز فرهنگی به ۲۶۶ مترمربع رسیده است. همچنین بخش‌های مختلف کتابخانه از جمله بخش بازی و خردسال، کودک و نوجوان، مخزن، سالن مطالعه و ... توسعه یافته، فضای پیشین بازطراحی و نوسازی و تجهیزات و امکانات آن نیز به‌روزرسانی شده است.



کتابخانه عمومی حاج سیدعلی قمی شهر شنبه با بهره‌گیری از فضای توسعه‌یافته و امکانات به‌روزشده، اکنون با ظرفیت بیشتر آماده ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و کتابخانه‌ای به شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.

در پایان این آئین از دست اندرکاران این پروژه با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.