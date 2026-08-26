کارگاه آشنایی با تحرک و جهت‌ یابی نابینایان در برازجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح ظهر چهارشنبه در کارگاه رایگان آشنایی با تحرک و جهت‌ یابی و فناوری‌های یاری‌ رسان نابینایان و کم‌بینایان در شهرستان دشتستان در حسینیه فاطمه ام‌البنین واقع در خیابان شهید امیری برازجان ،ضمن تبریک هفته وحدت، میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته دولت، از دست‌اندرکاران برگزاری این کارگاه تشکر کرد.

امام جمعه دشتستان خطاب به جامعه معلولین اظهار کرد: معلولیت محدودیت نیست و برای هر کاری هدفی لازم است؛ با هدف، مسیر شکوفایی هموار می‌شود، روشندلان عزیز نباید احساس کنند نعمتی از آنان گرفته شده بلکه باید باور داشته باشند خداوند توانی دیگر و نعمتی دیگر به آنان عنایت کرده است.

وی در ادامه افزود: در بین جامعه روشندلان علما، دانشمندان، پزشکان و افراد توانمندی پرورش یافته‌اند که توانسته‌اند به درجات عالی برسند زیرا باریتعالی استعدادهای فراوانی به این عزیزان داده که باید از این ظرفیت عظیم بهره‌مند شوند.

این کارگاه با تدریس سید جواد حسینی مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نوپندار با هدف ارتقای استقلال واقعی افراد نابینا و کم‌بینا در زمینه‌های تحصیل، اشتغال و زندگی روزمره، آموزش تازه‌ترین فناوری‌های یاری‌رسان و هوش مصنوعی و ارائه مهارت‌های عملی مانند جهت‌یابی، نقشه‌خوانی و استفاده مستقل از تاکسی‌های اینترنتی برگزار شد.





