به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز کارمند در جزیره خارگ با تبریک این مناسبت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی خدمات دولت و قدردانی از تلاش کارکنانی است که در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند.

وی افزود: کارمندان دستگاه‌های اجرایی در جزیره خارگ با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و جایگاه راهبردی این جزیره، مسئولیت مهمی در ارائه خدمات به مردم و پشتیبانی از فعالیت‌های مختلف بر عهده دارند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع تصریح کرد: مهم‌ترین سرمایه یک دستگاه اجرایی، اعتماد مردم است و این اعتماد زمانی تقویت می‌شود که مردم در مراجعه به ادارات با رفتار مناسب، پاسخگویی و پیگیری جدی مطالبات خود مواجه شوند.

حسین‌پور ادامه داد: مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید حضور مؤثر و ارتباط مستمر با مردم داشته باشند و مسائل و مشکلات آنان را با جدیت دنبال کنند. هدف اصلی فعالیت اداری باید تسهیل امور مردم و افزایش رضایتمندی آنان باشد.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی خارگ گفت: شرایط خاص جزیره ایجاب می‌کند مجموعه‌های مختلف با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای حل مسائل مردم و ارتقای خدمات تلاش کنند.

بخشدار ویژه خارگ همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، آنان را الگوی مدیریت و خدمتگزاری صادقانه دانست و خاطرنشان کرد: مسئولیت در نظام اسلامی پیش از آنکه یک جایگاه باشد، امانتی برای خدمت به مردم است و باید با روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری و اخلاص دنبال شود.

در پایان این مراسم از جمعی از کارمندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی جزیره خارگ به پاس تلاش و خدمات آنان تجلیل به عمل آمد.