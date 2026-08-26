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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

بخشدار ویژه خارگ: کارمندان سرمایه‌های انسانی دستگاه اجرایی هستند

بخشدار ویژه خارگ: کارمندان سرمایه‌های انسانی دستگاه اجرایی هستند

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ با گرامیداشت روز کارمند، گفت: کارمندان به عنوان بدنه اجرایی نظام اداری، نقش مهمی در تحقق اهداف دولت و ارائه خدمات شایسته به مردم دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز کارمند در جزیره خارگ با تبریک این مناسبت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی خدمات دولت و قدردانی از تلاش کارکنانی است که در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند.

وی افزود: کارمندان دستگاه‌های اجرایی در جزیره خارگ با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و جایگاه راهبردی این جزیره، مسئولیت مهمی در ارائه خدمات به مردم و پشتیبانی از فعالیت‌های مختلف بر عهده دارند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع تصریح کرد: مهم‌ترین سرمایه یک دستگاه اجرایی، اعتماد مردم است و این اعتماد زمانی تقویت می‌شود که مردم در مراجعه به ادارات با رفتار مناسب، پاسخگویی و پیگیری جدی مطالبات خود مواجه شوند.

حسین‌پور ادامه داد: مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید حضور مؤثر و ارتباط مستمر با مردم داشته باشند و مسائل و مشکلات آنان را با جدیت دنبال کنند. هدف اصلی فعالیت اداری باید تسهیل امور مردم و افزایش رضایتمندی آنان باشد.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی خارگ گفت: شرایط خاص جزیره ایجاب می‌کند مجموعه‌های مختلف با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای حل مسائل مردم و ارتقای خدمات تلاش کنند.

بخشدار ویژه خارگ همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، آنان را الگوی مدیریت و خدمتگزاری صادقانه دانست و خاطرنشان کرد: مسئولیت در نظام اسلامی پیش از آنکه یک جایگاه باشد، امانتی برای خدمت به مردم است و باید با روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری و اخلاص دنبال شود.

در پایان این مراسم از جمعی از کارمندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی جزیره خارگ به پاس تلاش و خدمات آنان تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6928631

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