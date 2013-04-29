لرستان سابقه بسیار درخشانی در تاریخ انقلاب دارد/ ضرورت ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی عصر دوشنبه در محل بیت نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد اظهار داشت: مردم لرستان مردمی ولایتمدار و متعهد هستند که سابقه بسیار درخشانی در تاریخ انقلاب دارند.

وی با بیان اینکه مردم لرستان در جبهه های نبرد حق علیه باطل در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز فداکاریهای فراوانی از خود نشان دادند، افزود: این سرزمین خاستگاه علمای بزرگی چون آیت الله بروجردی و آیت الله کمالوند است.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه لرستان سرزمین بسیار پربرکتی است و مردمی ولایتمدار، متعهد، قهرمان و شجاع دارد، افزود: برای من توفیقی است که توانسته ام دعوت این مردم را اجابت کنم.

وی با بیان اینکه در پنج روز حضور در لرستان در مجامع متعدد حضور خواهم یافت، ابراز امیدواری کرد که این سفر دارای آثار و برکات معنوی باشد.

این مرجع عالیقدر تصریح کرد: امروز هر قدر در دنیا در رابطه با فرهنگ انقلاب اسلامی و برکات آن صحبت کنیم و اتحاد بیشتری داشته باشیم به همان اندازه برای اسلام اثر گذار است.

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: از سوی دیگر این کار خوبی است که با مردم به صورت چهره به چهره حرف بزنیم چون اساس انقلاب و خط مشی پیامبران همین بوده است.

وی با بیان اینکه خداوند توفیقی داد که پیش از این به 11 استان سفر کرده و لرستان دوازدهمین استانی است که در آن حضور پیدا کرده ام، یادآور شد: در استانهای مختلف با اقشار مختلف مردم، فضلا، فرماندهان سپاه، علما و ... دیدار و جلساتی داشته ام.

این مرجع شیعیان با بیان اینکه اسلام به همه ابعاد زندگی انسان توجه دارد، عنوان کرد: امیدواریم برگزاری این سفرها به خصوص در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامیدند در راستای تبیین فرمایشات رهبری تاثیر گذار باشد.