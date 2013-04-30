اقتدار ایران اسلامی به پشتوانه مردم است/ اسرائیل تکان بخورد نابود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی عصر سه شنبه در جمع خانواده های شهدا، ایثارگران و جمعی از مردم مرکز لرستان اظهار داشت: حضور در اجتماع مردم لرستان و دیدار با اهالی متعهد، شجاع و ولایتمدار خطه عالم پرور این استان را برای خود توفیقی از جانب خدای متعال تلقی می کنم.

وی همچنین با اشاره به بخش هایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) بیان داشت: حضرت فاطمه این خطبه حماسه آفرین را ایراد کردند و تذکرات بنده نیز در رابطه با مضامین همین خطبه است به ویژه در بحث حکومت و رهبری است.

مهم ترین بعد زندگی انسان موضوع حکومت و رهبری است

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه انسانها در زندگی خود ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، افزود: با این وجود مهم ترین بعد زندگی انسان موضوع حکومت و رهبری است.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه دیگر مسائل و ابعاد نیز بر محور حکومت و رهبری می چرخد، افزود: از این جهت خداوند متعال از آغاز خلقت پیامبرانی را برانگیخت و این امر نشان می دهد که اولین مسئله در زندگی انسانها مسئله حکومت و رهبری است.

وی با بیان اینکه پیامبران و ائمه همواره مقابل حکومت های ظالمانه به مبارزه می پرداختند و سعی در برقراری عدالت در جهان داشتند، بیان داشت: پیامبر گرامی اسلام در این راستا حکومتی تشکیل دادند که خود ایشان در راس آن بودند و حتی برای بعد از خودشان هم حضرت امیرالمومنین(ع) را بارها و به خصوص در غدیر خم به عنوان جانشین معرفی کردند تا مسلمانان به لحاظ رهبری و حکومت با مشکلی مواجه نشوند.

حضرت فاطمه(س) اولین قربانی راه ولایت

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام نظام علوی و فاطمی به مخاطره افتاد، عنوان کرد: در این راستا حضرت فاطمه زهرا(س) قیام کردند تا اولین قربانی راه ولایت و حکومت اسلامی نام بگیرد.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه مسئله نظام اسلامی و حکومت آنقدر مهم است که حضرت فاطمه(س) با آن مقام و جایگاه در این راه قربانی شده است، افزود: اما متاسفانه بعد از شهادت این بانوی بزرگوار حکومت از مسیری که پیامبر گرامی اسلامی فرموده بودند منحرف شد.

وی با بیان اینکه همه حکومت ها و سلسله هایی که بعد از آن روی کار آمدند انحراف از اسلام بوده است، عنوان کرد: در این سلسله ها علی رغم اینکه مردم دچار فقر فرهنگی و مالی بودند اما تعدادی کاخ نشین و تجمل گرا برای خود حرم سرا ساخته بودند و بر مردم حکومت می کردند.

پیروزی و استقرار انقلاب اسلامی برای مردم ارزان تمام نشده است

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه مسلمانان از این وضعیت رنج می بردند تا اینکه خداوند به این مردم لطف کرد و راه عاشورا و مسیر فاطمی را در پیش روی آنها قرار داد، افزود: پیروزی و استقرار انقلاب اسلامی برای این مردم ارزان تمام نشده است.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی، یک نظام فاطمی و علوی در ایران به وجود آمد ادامه داد: مردم ایران بسیار فداکاری کردند و خون ها و جانهای زیادی دادند تا این انقلاب به سرانجام رسید.

وی با تاکید بر اینکه بسیار بر ما لازم است که فرهنگ و تاریخ انقلاب را درست درک کنیم، افزود: نعمت انقلاب اسلامی ایران ارزان به دست نیامده است، این همه شهید در روستاهای دور و نزدیک و شهرها، کوچه ها و خیابان هایی که به نام شهدا نامگذاری شده اند، اینها همه پیام ها و درسهایی دارد که این نظام با قیمت خون شهدا به وجود آمده است.

این مرجع تقلید شیعیان با تاکید بر اینکه بر ما لازم است که از همسران، مادران و پدران صبور شهدا تقدیر کنیم، افزود: الان یک نظام الهی در ایران حاکم شده است که در کل دنیا نظیر ندارد.

نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام ولایت فقیه است

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه در راس این نظام یک رهبر بسیار قدرتمند و فرزانه وجود دارد، ادامه داد: یکی از دلایلی که انقلابهای رخ داده در دیگر کشورها از جمله لیبی، تونس، مصر و ... به نتیجه درست نمی رسد نبود رهبری است.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام ولایت فقیه است، عنوان کرد: مردم امروز از دهان ولی فقیه همان صدا و حرفهایی را می شنوند که در بدر و حنین از دهان رسول گرامی اسلام می شنیدند و همان حرفایی که حضرت علی(ع) در برابر ناکثین، قاسطین و مارقین می گفت.

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه ملت ایران اسلامی اشتباه نمی کنند، عنوان کرد: در حال حاضر میلیونها انسان مسلمان عاشق جهاد و شهادت در همین کشور خودمان وجود دارد.

دشمن جرات نمی کند به این آب و خاک "کج" نگاه کند

آیت الله نوری همدانی یکی دیگر از ویژگیهای نظام اسلامی را مردمی بودن آن دانست و افزود: ملت ایران در اعماق وجود و دلشان محبت ولایت و امامت وجود دارد که این سرمایه را هیچ ملت و کشوری ندارد.

وی همچنین به داشتن قوای نظامی و انتظامی، نیروهای مسلح و بسیج مقتدر در کشورمان اشاره کرد و بیان داشت: نیروهای مسلح در ایران آنقدر باعظمت و قدرتمند و همچنین آماده جهاد هستند که دشمن جرات نمی کند به این آب و خاک "کج" نگاه کند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه امروز امنیت در ابعاد مختلف اعم از فکری، فرهنگی، نظامی و ... در کشورمان حاکم است، افزود: همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند اسرائیل در قد و قواره ای نیست که به ما تعرض کند و اگر قدمی بردارد تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می کنیم.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه این اقتدار ایران به پشتوانه مردم است، عنوان کرد: اسرائیل در جنگ های 33 روزه، 22 روزه و هشت روزه با پشتیبانی ایران از مردم مظلوم غزه و لبنان متحمل شکست های سختی شد و امروز نیز اگر تکان بخورد نابود خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید قدر این نظام اسلامی و الهی را بدانیم و از آن نگهداری کنیم، بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران مقدمه آمدن امام عصر(عج) است و ما با این دید به آن می نگریم که این نظام زمینه ساز ظهور است.