بیانات هدایت گونه رهبری در اجلاس بیداری اسلامی وظیفه علمای جهان را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در دیدار علما و روحانیون با آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه خدا را شاکریم که یکی از شخصیتهای جهان تشیع، فقیه عالی قدر، عالم با بصیرت و شجاع به استان ولایتمدار لرستان سفر کرده است اظهار داشت: دیدار علما، اساتید، طلاب و مدیران حوزه های علمیه لرستان با آیت الله نوری همدانی یک دیدار تاریخی برای این استان خواهد بود.

علما و روحانیت مشعل دار هدایت و مرزبان طریقت الهی هستند

وی با بیان اینکه تاریخ شیعه گواه بر این است که علما و روحانیت همواره در راه دین و دفاع از ولایت قد برافراشته اند عنوان کرد: نقش علما از زمان غیبت کبری امام زمان(عج) در زمینه حفظ اسلام، مکتب تشیع، ترویج خداپرستی و مبارزه با استبداد و طاغوت برکسی پوشیده نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه علما و روحانیت مشعل دار هدایت و مرزبان طریقت الهی هستند گفت: بیانات عمیق و هدایت گر ائمه اطهار در رابطه با این قشر بیانگر جایگاه عظیم علما، فقها و مراجع عظام است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه در طول تاریخ آنچه موجب محبوبیت علما و مرجعیت در میان مردم بوده ساده زیستی، مردمی بودن، ظلم ستیزی، مبارزه با طاغوت و دفاع از حقوق مردم توسط آنها بوده است.

حوزه های علمیه و مراجع همواره مدافع حقوق مردم بوده اند

وی با بیان اینکه حوزه های علمیه و مراجع همواره مدافع حقوق مردم بوده اند تصریح کرد: نمونه بارز و سردمدار این امر امام راحل بود که مانند خورشید تابناکی در ایران اسلامی درخشید و شعار نورانیت او جهانی شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: امروز نیز خدا را شاکریم که هدیه بزرگ الهی به امت اسلامی ایران عنایت کرد و آن رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز جهان اسلام به رهبری مقام معظم رهبری افتخار می کند ادامه داد: فرمایشات هدایت گونه و آینده نگر مقام معظم رهبری در اجلاس بین المللی علمای بیداری اسلامی وظیفه علمای جهان را مشخص کرد.

وی با بیان اینکه مراجع تقلید بر اساس تکلیف شرعی همیشه حامی ولایت و رهبری بوده اند تصریح کرد: اقدامات مراجع تقلید، قیام ها و سخنان روشنگرانه آنها همواره تحول آفرین بوده که نمونه بارز آن شجاعت و مواضع روشن آیت الله نوری همدانی در ماجرای قیام 19 دی و سخنرانی جامع، اشعار کوبنده علیه رژیم شاهنشاهی و دفاع از نهضت امام (ره) بوده است.

سخنان با بصیرت و روشنگرانه آیت الله نوری همدانی در ماجرای فتنه 88

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به سخنان با بصیرت و روشنگرانه آیت الله نوری همدانی در ماجرای فتنه 88 گفت: صحبتهای پرمغز، عمیق و برخواسته از جان پاک این مرجع عالیقدر در دفاع از رهبری در گوش مردم ایران اسلامی هنوز طنین انداز است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با اشاره به اینکه لرستان استانی با عالمان کم نظیر مانند آیت الله بروجردی، آیت الله کمالوند، شهدایی مانند برادران رحیمی است عنوان کرد: این استان سرزمینی ولایتمدار، عالم پرور و پیرو روحاینت و مرجعیت است.

وی با بیان اینکه این استان 70 شهید روحانی را تقدیم انقلاب کرده است عنوان کرد: در این راستا مقام معظم رهبری همواره بر ضرورت توجه به حوزه های علمیه لرستان و برگشتن حوزه های علمیه این استان به جایگاه رفیع گذشته تاکید کردند.

12 مدرسه علمیه در طول 5 سال در لرستان احداث شد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: در این راستا طی پنج سال گذشته پنج مدرسه علمیه برادران و هفت مدرسه علمیه خواهران در لرستان احداث شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز 13 مدرسه علمیه برادران و 11 مدرسه علمیه خواهران در لرستان به صورت جدی، فعالیت می کنند گفت: در حال حاضر هزار و 100 طلبه برادر و 911 طلبه خواهر و 237 استاد تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه های علمیه لرستان قرار دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو هزار طلبه در مدارس علمیه لرستان مشغول به تحصیل هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پایان سخنان خود خواستار پرداختی مبلغی از شهریه آیت الله نوری همدانی برای مدارس علمیه لرستان شد.